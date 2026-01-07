Что будет с экипажем танкера, относительно которого обращался Лавров: в США дали резкий ответ

Белый дом подтвердил захват российского судна / © Associated Press

Спикер Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала захват США двух венесуэльских нефтяных танкеров в Северной Атлантике и Карибском бассейне, один из которых принадлежал к теневому флоту РФ и шел под российским флагом.

Об этом Левитт сказала на сегодняшнем брифинге.

Она уточнила, что танкер Marinera поначалу был известен как Bella 1.

«Вы подразумеваете танкер Bella I, который был захвачен сегодня утром. Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности в координации с Министерством войны объявили об этом захвате сегодня утром за нарушение санкций США. Я говорила об обеспечении выполнения нашей санкционной политики на трибуне перед Новым годом, и эта администрация намерена полностью обеспечить исполнение санкционной политики», — говорит Левитт.

Спикер подтвердила, что это было судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило нефть и находится под санкциями.

«Соединенные Штаты Америки при этом президенте не собираются это терпеть», — заверила она.

Левитт уточнила, что экипаж судна получил судебный ордер на арест. Таким образом, его экипаж также может быть привлечен к ответственности и возвращен в США для суда.

Напомним, что силы США сегодня захватили связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, который шел под российским флагом. На судно под российским флагом, которое теперь известно как «Маринера», высадились американские военные и сотрудники береговой охраны.

Такие действия вызвали истерику в стране-агрессоре России. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров требует от США «немедленно вернуть» своих граждан, которые находились на борту танкера «Маринера».