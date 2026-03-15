Что будет с Ираном в случае потери контроля над островом Харк: мнение сенатора Грэма

Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Сенатор и полковник ВВС Линдси Грэм прокомментировал решение президента США Днальда Трампа перенести войну на остров Харк — жемчужину нефтегазовой экономики Ирана. По мнению сенатора, оно было «необходимым, смелым и очень эффективным».

Об этом Грэм написал в X.

Это поможет сократить войну. Редко в войне враг дает вам такую единственную цель, как остров Харг, которая может кардинально изменить исход конфликта», — отметил он.

Реклама

Как предполагает Гресс, если Иран потеряет контроль или возможность управлять своей нефтяной инфраструктурой с острова Харг, его экономика будет уничтожена.

"Тот, кто контролирует остров Харг, контролирует судьбу этой войны", - пишет он.

Кроме того, Грэм завершил свой комментарий фразой Semper fi — лозунгом морской пехоты США, что означает «Всегда верный». Это может служить намеком на предстоящую высадку американцев на остров Харк.

Известно, что остров Харк критически важен для Ирана, потому что через него проходит большинство экспорта иранской нефти. На острове расположен главный нефтяной терминал и большие хранилища, откуда танкеры отправляют нефть на мировые рынки.

Реклама

Как мы писали, Трамп рассчитывает, что Китай, Великобритания, Франция, Япония и Южная Корея направят военные корабли для обеспечения безопасности и восстановления судоходства в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что важно сохранить этот стратегический водный путь открытым, безопасным и свободным для транспортировки нефти. Трамп заверил: США будут продолжать военные действия против Ирана, включая удары по иранским судам и береговым объектам.

Впоследствии Трамп заявил, что США якобы одержали полную победу над Ираном . Он также призвал весь мир помочь Штатам разблокировать Ормузский пролив.