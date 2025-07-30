Что будет с курсом доллара в Украине до конца 2025 и в 2026 - прогноз

Курс валют / © Associated Press

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В Украине до конца 2025 года курс может достичь 43,5 грн/долл, а если боевые действия продлятся в 2026-м, доллар подорожает до 46 грн. Причина — затяжная война и экономическая нестабильность.

Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе инвесткомпании Dragon Capital.

Нацбанк Украины благодаря высоким золотовалютным резервам имеет возможность и в дальнейшем использовать валютно-курсовые инструменты для достижения запланированного уровня инфляции. Это позволяет сохранять как финансовую, так и внешнюю стабильность. В то же время по прогнозам, во второй половине года ожидается незначительное ослабление курса гривны относительно доллара. Это связано со снижением инфляционного давления и традиционным повышением спроса на валюту в этот период.

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Согласно прогнозу, курс гривны к концу 2025 года может достичь 43,5 грн за доллар, а к концу 2026 года — 46 грн за доллар, если будет сохраняться сценарий «длительной войны». В случае же достижения «устойчивого перемирия» аналитики считают, что Национальный банк сможет удерживать курс на стабильном уровне — примерно 44 гривны за доллар.

Напомним, ранее мы писали о том, что Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 30 июля. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 1 копейку и составляет 41,78 гривны.