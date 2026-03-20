Что будет с Ормузским проливом: Европа отказывает Трампу в морской войне против Ирана

Очередь из танкеров в Ормузском проливе / © Associated Press

Европейские страны отклонили призыв президента США Дональда Трампа относительно военного сопровождения судов в Ормузском проливе. Пока продолжается война с Ираном, судоходство остается парализованным, а риски для флотов — критическими.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Ведущие военно-морские державы Европы не видят возможности возобновить коммерческое судоходство через Ормузский пролив, пока продолжается война с Ираном.

Европейские страны пока воздерживаются от выполнения призывов Трампа о размещении военных кораблей в этом регионе, опасаясь потенциальных атак со стороны Ирана. Хотя обсуждаются варианты сопровождения нефтяных танкеров и торговых судов, направление военных сил откладывают до стабилизации ситуации и появления более четкого понимания действий США и уровня угроз.

Заявление Британии о разблокировании Ормузского пролива

Министр обороны Великобритании Ал Карнс отметил, что дискуссии о возможном участии союзников находятся на «очень ранних стадиях», а главное внимание сосредоточено на том, чтобы «осознать масштаб проблемы и определить четкий путь к следующему этапу».

Он также подчеркнул, что даже сопровождение судов не обеспечит полной безопасности в условиях войны, которая требует «чрезвычайно сложной» координации многонациональных воздушных, морских и ударных сил.

Это предостережение прозвучало вскоре после заявления министра обороны Британии Джона Хили о возможном минировании пролива Ираном.

Сам Трамп заявил журналистам 19 марта: «Иран почти уничтожен, единственная проблема — это пролив: это очень сложно. Достаточно двух людей, которые сбросят небольшие бомбы в воду, и все будет заблокировано».

На фоне эскалации существенно выросли цены на энергоресурсы, что усилило риски инфляции. Ситуацию дополнительно осложнили ночные атаки на крупнейший в мире завод по сжиженному газу в Катаре. Европейские газовые фьючерсы 19 марта подскочили до 35%, а цена на нефть Brent достигла 117 долл. за баррель. В то же время на глобальных рынках облигаций наблюдалось падение из-за ожидания повышения ставок.

Европа готовит помощь на период после завершения боевых действий в Иране

Европейские страны готовятся совместить военные и страховые инструменты на период после завершения боевых действий. Великобритания уже приводит в готовность соответствующие ресурсы, чтобы при необходимости быстро направить их в регион, а также отправила дополнительных военных планировщиков в Центральное командование США во Флориде для подготовки стратегии на случай деэскалации. Кроме этого, Лондон ведет переговоры с Lloyd’s of London относительно страховых решений и тарифов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял, что страна пока не будет участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива, однако готова присоединиться к международным усилиям по сопровождению судов после стабилизации ситуации. Он также отметил необходимость переговоров с Ираном.

Разногласия между США и Европой относительно войны с Ираном

Разногласия между США и Европой относительно подходов к войне с Ираном усиливаются. Трамп раскритиковал союзников, назвав их позицию «глупой ошибкой».

Большинство европейских государств, в свою очередь, призывают Вашингтон к деэскалации. Хотя Трамп утверждал, что не знал о планах Израиля атаковать газовое месторождение South Pars до удара Ирана по Катару, источники Bloomberg предполагают, что США могли быть проинформированы. После этого американский лидер пригрозил «полностью уничтожить» иранское газовое месторождение в случае повторных атак.

Как сообщил министр торговли Британии Крис Брайант, один из его коллег из стран Персидского залива заявил, что США «не знают, что делают».

«Создается впечатление, что плана либо нет, либо он меняется каждый день. Мне кажется очевидным, что первым ответным шагом будет попытка перекрыть Ормузский пролив», — сказал Брайант в эфире Sky News.

Накануне США нанесли удары сверхтяжелыми авиабомбами по ракетным объектам Ирана вблизи Ормузского пролива. Атака, последовавшая за ударами стелс-бомбардировщиков B-2 14 марта, была направлена на устранение прямой угрозы международному судоходству.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отказала Трампу в привлечении флота страны к войне против Ирана. Она объяснила это конституционными ограничениями, фактически установленными США после Второй мировой войны, которые позволяют только гуманитарные или антипиратские миссии. Токио будет действовать исключительно в рамках своего права.

Лидеры Британии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады 19 марта совместно осудили действия Ирана в Ормузском проливе. В заявлении на сайте британского правительства страны призвали Тегеран прекратить атаки на суда и инфраструктуру, подчеркнув важность свободы навигации. Государства готовят международные меры для разблокирования пролива, планируют стабилизировать энергорынки через резервы МЕА и увеличение добычи, а также обещают поддержку странам, пострадавшим от эскалации.