Что будет с поддержкой Украины после отставки Стармера: вероятный преемник рассказал, что изменится

Энди Бернем / © Getty Images

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Энди Бернем, которого называют одним из главных претендентов на должность премьер-министра Великобритании, заявил, что Лондон не откажется от поддержки Украины в случае смены правительства.

Об этом сообщает OBOZ.ua со ссылкой на The Times.

Бернем назвал помощь Украине одним из ключевых направлений внешней политики, которые он планирует придерживаться, если возглавит британское правительство.

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"Поддержка Украины со стороны Великобритании не пошатнется. Мы знаем, что британская безопасность и более широкая евроатлантическая безопасность неотделимы от того, что происходит в Украине", - заявил он.

В числе других приоритетов политик назвал усиление национальной безопасности, укрепление действующих союзов и углубление сотрудничества с европейскими партнерами.

Бернем также планирует продолжить курс правительства Кира Стармера на увеличение оборонных расходов, усиление роли Великобритании в НАТО и более активное взаимодействие с европейскими союзниками.

По его словам, международная ситуация становится все более опасной. Среди главных угроз он назвал ужесточение российской агрессии, конфликты на Ближнем Востоке, а также климатическую и энергетическую нестабильность.

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В то же время, важнейшим партнером Великобритании в сфере обороны и безопасности, по словам Бернема, будут оставаться Соединенные Штаты.

Политик также отметил роль правительства Стармера в создании и сопредседатели в "коалиции решительных", которая координирует международную поддержку Украины.

Бернем подчеркнул, что и раньше помогал Украине. Возглавляя Большой Манчестер, он способствовал оказанию поддержки Киеву и Львову.

Отдельно Великобритания работает над ускоренным использованием беспилотных систем и автономного оружия. Эти меры являются частью Плана инвестиций в оборону, который предусматривает выделение 5 млрд. фунтов стерлингов на роботизацию армии с учетом опыта Сил обороны Украины.

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Кир Стармер уходит с должности: что известно

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер 22 июня объявил, что уйдет в отставку с поста лидера Лейбористской партии.

По его словам, за два года работы правительству удалось восстановить доверие к экономическому и оборонному секторам. В то же время Стармер признал позицию однопартийцев, которые сомневались, должен ли он оставаться кандидатом на следующие всеобщие выборы.

На фоне предстоящей смены руководства в Британии Энди Бернема называют одним из главных претендентов на должность премьер-министра.

Сам Стармер, по данным британских СМИ, может продолжить политическую карьеру на международном уровне. В частности, он якобы рассматривает возможность возглавить НАТО после того, как должность генерального секретаря Североатлантического союза станет вакантной в 2028 году.

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Сторонники Стармера подчеркивают его авторитет среди европейских лидеров и близких отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это может иметь значение, учитывая роль НАТО в поддержке Украины и сдерживании России.

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