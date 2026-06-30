Что будет с Россией после Путина: в Швеции оценили угрозу для соседей

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский режим, вероятно, будет оставаться угрозой соседним странам даже после завершения правления Владимира Путина.

Об этом заявил глава военной разведки Швеции Томас Нильссон, передает Bloomberg.

По его словам, в Стокгольме не рассматривают нынешний кризис как временный, ведь Россия избрала путь долговременной конфронтации.

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"Мы не рассматриваем этот кризис как временный; Россия избрала свой путь, и обратной дороги нет", - сказал Нильссон.

Он добавил, что речь идет о глубоком, структурном и длительном стратегическом противостоянии, которое нельзя просто игнорировать.

Эти заявления свидетельствуют о жесткой оценке будущих отношений с Россией со стороны Швеции, ставшей одним из новейших членов НАТО после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Нильссон также заявил, что российская экономика продолжает сталкиваться с трудностями, а власти РФ манипулируют статистикой, чтобы скрыть последствия войны для экономического роста и инфляции.

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В то же время, по оценке шведской разведки, нет признаков того, что стабильности российского режима что-то непосредственно угрожает.

"Политическая оппозиция фактически уничтожена - из-за изгнания, заключения или, в худших случаях, убийства", - отметил он.

По словам Нильссона, у России нет политической силы, способной превратить общественное недовольство в реальную альтернативу власти.

Он также подчеркнул, что среди части русского населения сохраняется поддержка не обязательно самой войны, но идеи России как "великого государства". Именно поэтому в Швеции не ожидают скорых и радикальных перемен.

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Отдельно Нильссон прокомментировал сообщение о наращивании российского военного присутствия вблизи восточной границы НАТО. По его словам, Россия планирует создать более крупные военные структуры — с севера Финляндии и дальше на юг.

В то же время, он уточнил, что пока это преимущественно планы, поскольку Москва продолжает сосредоточивать главные ресурсы на войне против Украины.

"По нашей оценке, как только Россия восстановит необходимые ресурсы и возможности, она попытается реализовать эти планы", - сказал глава шведской военной разведки.

Напомним, Россия готовит гибридные атаки на восточном фланге НАТО из-за изоляции Путина. Об этом сообщает разведка Латвии. В частности, Москва рассматривает возможность проведения военных провокаций против стран Балтии или Польши.

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