Что будет с Россией после войны: Подоляк представил сценарий развития страны-агрессора

В краткосрочной перспективе РФ прибегнет к определенным наступательным действиям, из-за которых обязательно потеряет много личного состава, сил и средств.

Украинская армия остановится на границах 1991, а в России начнется неконтролируемая политическая трансформация. Некоторые субъекты федерации получат супершанс стать самостоятельными и смогут это сделать. Так видит советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк будущее России.

Об этом говорилось в соцсетях Подоляка.

В первую очередь, по словам Подоляка, в рамках контрнаступления, которое разрабатывается Генштабом ВСУ и подробно обсуждается на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего, РФ потерпит два-четыре существенных поражения, и именно после этого процессы распада и окончательной деморализации в российской армии станут необратимыми.

"Россияне продолжат убегать. В то же время они получат еще больше мертвых, а на улицы российских городов будут массово выходить раненые и ампутанты и жестко протестовать. По территории России будет распространяться протест не политического, а социального характера – из-за утраченных на войне близких. В это время в окружении Пути близки. существенные внутренние междоусобия. Начнется классический российский поиск виновных. Силовые вертикали ослабнут и начнут быстро приходить в упадок", – отметил Подоляк.

Что касается контроля над ядерным оружием, то Подоляк отметил, что это будет так или иначе контролироваться, в том числе и остатками российского генералитета.

"Поэтому нет больших рисков, что она появится на черном рынке или будет как минимум некоторое время неконтролируемой", — добавил он.

По мнению Подоляка, временно сформированное правительство РФ начнет реальные переговоры по ответственности за преступления в Украине и по зонам демилитаризации на границе. И, разумеется, относительно значительных компенсаций за убийства и разрушения.

Дата реализации этого сценария зависит от имеющегося у Украины инструментария – от того, когда Украина получит точное количество четко определенного вооружения. Украина предоставила нашему партнерскому Альянсу конкретные цифры и наименования. Сейчас мы на этапе, когда война является обоснованной математической моделью.

"Формула проста: хотите скорейшего завершения войны – своевременно дайте Украине больше оружия, которое мы просим", – сказал советник.

Накануне советник руководителя Офиса президента Украины объяснил, что на самом деле останавливало Германию от передачи нашему государству танков Leopard.

Также Подоляк прокомментировал ситуацию о совете партнеров Украины прекратить сражаться за Бахмут.

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