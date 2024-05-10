Что будет с украинскими мужчинами призывного возраста в Польше: посол рассказал

У Польши нет конкретного ответа на то, что делать с украинскими мужчинами в государстве. Однако принудительно выселять их не собираются.

Украинских мужчин призывного возраста силой из Польши не будут возвращать, однако Варшава еще не решила, что с ними делать.

Об этом рассказал посол Польши в Украине Ярослав Гузы, пишет "Укринформ".

"Довольно трудно представить, что польские власти будут возвращать мужчин призывного возраста в Украину силой. Такого не произойдет", — сказал Гузы.

Он обЪяснил, что Варшава находится в "другом положении", чем некоторые страны, ведь на ее территории проживают миллионы украинцев.

По мнению посла, между странами Евросоюза будет продолжаться дискуссия по вопросу пребывания украинцев после того, как Министерство иностранных дел приняло решение прекратить предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей.

В то же время, как отметил польский дипломат, в правительстве его страны звучат разные мнения по этому поводу. Пока Варшава не имеет конкретного ответа на то, что делать с украинскими мужчинами в государстве.

"Мы очень хорошо понимаем ситуацию, в которой оказалось украинское правительство. Вообще у нас схожий исторический опыт: если идет война, надо защищаться. Но на практике не все люди готовы это делать. Помню, как в начале полномасштабной войны многие украинские мужчины возвращались в Украину. Но я понимаю, что все добровольцы уже это сделали. Возможно, помогут какие-то стимулы" - отметил Гузы.

Напомним, Польша выдала Украине двух военнообязанных мужчин, пытавшихся плавом через реку Тису незаконно пересечь границу. Как сообщает Государственная пограничная служба, оба случая произошли на Пасхальные выходные 4 и 5 мая.

Читайте также: