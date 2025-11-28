Что будет с украинцами в Германии после окончания войны: официальная позиция Берлина

Беженцы в Германии / © ТСН

В Германии заявили, что не планируют ни массовые возвращения украинцев, ни выселение в сжатые сроки после завершения войны.

Об этом сообщил руководитель Управления по вопросам иммиграции Берлина Энгельхард Мазанке в интервью Укринформу.

Временная защита — по меньшей мере, до марта 2027 года.

Мазанке напомнил: решение ЕС о временной защите будет действовать, по меньшей мере, до весны 2027 года. Что будет после этого, будет зависеть от ситуации в Украине и политических решений в Евросоюзе.

В то же время чиновник подчеркнул: массового возвращения более миллиона украинцев в короткие сроки не произойдет, и такие планы даже не рассматриваются. Реализовать это технически невозможно, подчеркнул он.

Германия еще не имела такого опыта

По словам Мазанке, Германия впервые приняла столь многочисленную группу людей из страны, культурно близкой к Европе, и за столь короткое время.

В отличие от кризисов 2015-2016 годов, в настоящее время в основном приехали женщины с профессиональным опытом и детьми. Это по-другому влияет на интеграцию и решение о возможном возвращении домой.

Кто останется, а кто вернется: прогнозов пока нет

Глава ведомства воздержался от точных оценок, сколько украинцев будут планировать остаться в Германии после победы. Он предположил, что ситуация может повторить сценарий Балкан: примерно половина вернется, половина интегрируется.

Главный фактор решения – семья, а не работа или знание языка.

"Исследования показывают: больше всего на решение о проживании влияет создание семьи, а не карьера", - отметил Мазанке.

Ранее мы говорили, что в Евросоюзе готовятся завершать временную защиту украинских беженцев. Срок его действия истекает менее чем за полтора года. Потом судьбу почти пяти миллионов украинцев будут решать государства-члены. Но вряд ли они предложат принципиально новые статусы.