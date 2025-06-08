Что будет с жизнью на Земле, когда исчезнет кислород: прогноз ученых

Планета Земля / © pixabay.com

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В далеком будущем Земле грозят кардинальные изменения в атмосфере, которые могут поставить крест на современных формах жизни. Ученые предупреждают: уровень кислорода на планете может упасть в миллион раз, что фактически сделает Землю непригодной для существования организмов, которые зависят от кислорода.

Об этом свидетельствует анализ, опубликованный в журнале Nature Geoscienceи процитированный изданием Daily Galaxy

Солнце — медленный агент изменений

Согласно исследованию, эти изменения могут развернуться в течение следующего миллиарда лет. Причиной станет постепенное повышение светимости Солнца. Чем больше энергии излучает звезда, тем сильнее она влияет на химические процессы, в частности на так называемый карбонатно-силикатный цикл — механизм, регулирующий содержание углекислого газа в атмосфере.

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По мере снижения CO₂ нарушится баланс, необходимый для фотосинтеза, из-за чего растения и микроорганизмы, которые производят кислород, не смогут функционировать должным образом. Это станет началом цепной реакции, которая приведет к потере кислорода — сначала постепенной, а затем катастрофической.

Кислород — временный гость в атмосфере

Исследовательские модели предполагают, что еще до того, как Земля превратится во «влажную паровую баню» — то есть потеряет значительную часть воды из-за перегрева, — атмосферу ожидает острая нехватка кислорода. Ученые считают, что газ, без которого не могут существовать большинство знакомых нам существ, практически исчезнет из атмосферы, вернув ее к состоянию, царившему миллиарды лет назад в дооксигеновую эпоху.

«Этот переход будет драматическим — уровень кислорода уменьшится примерно в миллион раз по сравнению с нынешними показателями», — отметил геолог Крис Райнхард из Технологического института Джорджии.

Жизнь изменится — или исчезнет

Такой сценарий предполагает исчезновение большинства сложных форм жизни, основанных на дыхании кислородом. Их место могут занять анаэробные микроорганизмы — те, что не нуждаются в кислороде для выживания, и способны существовать в условиях, подобных атмосфере ранней Земли.

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Этот прогноз бросает вызов современным представлениям о маркерах жизни. До сих пор наличие кислорода в атмосфере планеты считалось одним из главных признаков возможного существования живых организмов. Но если кислород — лишь короткая фаза в истории планеты, ученым придется изменить подход к поиску жизни на экзопланетах.

Жизнь может существовать и без кислорода

Авторы исследования подчеркивают: кислородная эпоха на Земле — не постоянная. Она может длиться лишь 20-30% от всего времени, когда планета остается пригодной для жизни. Это означает, что на планетах с низким или даже нулевым содержанием кислорода вполне могут существовать живые существа — хоть и в формах, совершенно отличных от земных.

В будущем атмосфера Земли, скорее всего, будет обогащена метаном, почти лишена углекислого газа, и без озонового слоя. Такие условия более благоприятны для жизни микроорганизмов, не требующих кислорода. Это меняет саму концепцию «биомаркеров» в науке о поиске жизни за пределами Земли.

Параллельные угрозы: изменения климата уже здесь

Кроме далеких прогнозов, ученые бьют тревогу и из-за изменений, которые происходят уже сегодня. Например, за последние годы океаны начали нагреваться вчетверо быстрее, чем раньше. Это вызывает нарушение экосистем, грозит массовыми погодными аномалиями и ускоряет подъем уровня морей. Ученые настаивают: нужны точные климатические прогнозы и срочные меры.

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Не менее тревожной выглядит и ситуация с экстремальными погодными явлениями. Согласно оценке эколога Александра Соколенко, Украина попала в зону, где возможно формирование торнадо. Повышение среднегодовых температур, жаркие весны и лета создают идеальные условия для возникновения не только ливней и града, но и смерчей — ранее нетипичных для нашей широты.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрофизик Стивен Хокинг еще при жизни озвучил жуткий прогноз относительно будущего Земли — и теперь эти тревожные предположения частично подтвердились со стороны NASA.