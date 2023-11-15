Что будет в случае ядерного удара по США: ученые смоделировали худший сценарий

Новое моделирование предполагает, что атака на американские ракетные шахты привела бы к гибели миллионов людей из-за острого радиационного отравления и распространения радиоактивных осадков по всей стране.

Об этом пишет Newsweek.

Исследование, опубликованное 14 ноября журналом Scientific American, показало, что в случае удара по стратегическим пусковым базам большая часть Среднего Запада получит более смертельную дозу радиации, а при худшем сценарии большая часть США и Канады станет непригодной для жизни.

Сколько человек может погибнуть

По оценкам исследователей из Программы науки и глобальной безопасности Принстонского университета, в первые четыре дня после взрыва хранилищ погибнет от 340 000 до 4,6 миллиона человек, хотя среднее число погибших составит 1,4 миллиона. Они предусмотрели, что 300 миллионов человек окажутся под угрозой смертельной дозы радиоактивных осадков.

План по замене ракет

Исследование появилось после того, как в прошлом году ВВС США заявили, что заменят свои межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III, эксплуатируемые с 1970-х годов, на более современные ракеты Sentinel с 2029 года.

Деактивированная ядерная МБР Titan II находится в шахте в Музее ракет "Титан", 12 мая 2015 года в Грин-Велли, штат Аризона/X (Twitter)

План стоимостью 1,5 триллиона долларов предполагает замену всех 400 старых ракет. Хотя дальность и полезная нагрузка МБР Sentinel не были официально обнародованы, считается, что они будут иметь эквивалентную взрывную мощность 800 килотонн в тротиловом эквиваленте и, как ожидается, будут достигать до 10 тыс. км и будут способны поразить любую цель по всей. минут.

Ракеты Minuteman имеют радиус действия почти 13 тыс. км и несут расчетную полезную нагрузку, эквивалентную 170-335 килотоннам — достаточно, чтобы эффективно уничтожить весь Вашингтон, округ Колумбия.

Исследователи из Принстона отмечают, что хотя ВВС США оценили потенциальное влияние развертывания Sentinel на людей и окружающую среду, они не упомянули, что произойдет, если ракеты разразятся на их базах.

Сдерживающие факторы для противника

Представитель Министерства обороны сообщил Newsweek, что, хотя у него не было возможности ознакомиться с докладом и не может напрямую ответить на его выводы, система Sentinel не увеличит риск для США.

"В Обзоре ядерной политики 2022 года четко указано, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя развязывать", — заявили они. — С этой целью наилучшим сдерживающим фактором противника, инициирующего ядерную войну против Соединенных Штатов или их союзников или партнеров, являются безопасные, надежные и эффективные ядерные силы сдерживания, а также сильные и надежные силы расширенного сдерживания».

Американские ракетно-ядерные базы расположены в пяти штатах – Колорадо, Вайоминг, Небраска, Монтана и Северная Дакота – и являются частью ядерной "триады", которая дает США возможность наносить ядерные удары с подлодок и самолетов, если одно из звеньев будет скомпрометировано. .

Исследователи отмечают, что для того, чтобы достичь ядерных ракет в хранилищах, захороненных под землей и закрытых взрывными дверями, одна или две боеголовки мощностью в одну килотонну должны были бы приземлиться рядом с ними.

Какие штаты имеют самый маленький и наибольший риск

Используя архивные погодные данные за 48-часовые периоды за несколько дат в 2021 году для моделирования ожидаемого радиоактивного шлейфа, ученые обнаружили, что штаты Западного побережья имеют наименьший риск из-за преобладающего восточного ветра.

Однако, в зависимости от точного направления ветра, сильнейшие радиоактивные осадки могут выпасть на любую часть США и Канады к востоку от Айдахо. Исходя из погодных условий, 2 декабря 2021 года Чикаго, Иллинойс и округ Колумбия, среди других населенных пунктов, окажутся на прямом пути к смертельной дозе радиации.

В самом худшем случае почти вся Монтана и Северная Дакота, а также части Небраски, Колорадо, Вайоминга, Южной Дакоты и Канзаса получат дозу, более чем в 10 раз превышающую смертельную, что приведет к смерти за считанные дни. Большинство населения Среднего Запада получило бы смертельную дозу, в то время как в других местах смерть наступила бы через несколько недель.

Исследователи обнаружили, что большинство людей, живущих в Северной Америке, имели один процент шансов получить дозу облучения на открытом воздухе, достаточную для того, чтобы вызвать острое радиационное отравление и смерть.

"Это не те риски, на которые мы должны идти"

Моделирование делает свои прогнозы на основе предположения, что все ракеты шахтного базирования будут поражены, но в отчете отмечается, что его прогнозы уже были подтверждены оценкой Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям 1990 года, которая установила, что ни одна часть США не находится вне риска смертельного уровня радиации. .

"Эти карты посылают четкий сигнал, с которым согласны многие эксперты по ядерной безопасности и экологии, с которыми мы общались: это не те риски, на которые мы должны идти", — сказала Лаура Хельмут, главная редактор журнала Scientific American.

Хотя Пентагон отмечает необходимость для Америки иметь функционирующий атомный арсенал для сдерживания других ядерных государств, некоторые ставят под сомнение стоимость и необходимость новой ракетной программы, учитывая периодические ошибочные срабатывания системы и развитие возможностей подлодок и воздушных сил США по нанесению ударов.

"Есть только один способ выиграть гонку вооружений"

В сопроводительной статье редакция журнала Scientific American процитировала комментарий бывшего министра обороны Уильяма Перри 2016 года о том, что "есть только один способ выиграть гонку вооружений: отказаться от участия в ней", добавив, что "никогда не будет способа выиграть гонку вооружений" : “Единственный реальный способ применить ядерное оружие – это никогда этого не делать. Она должна существовать только в количестве, достаточном для того, чтобы сдерживать его применение другими, что они уже делают в достаточной степени, не имея на одну боеголовку больше”.

Представитель Министерства обороны США заявил, что "атрибуты каждого звена триады взаимодополняющие, гарантируя, что Соединенные Штаты смогут противостоять и ответить на любую стратегическую атаку".

"После тщательного анализа в Обзоре ядерной политики 2022 года было подтверждено, что сочетание всех трех компонентов ядерной триады США является наилучшим подходом к поддержанию стратегической стабильности за разумную цену, одновременно уменьшая риск возникновения потенциальных технических, программных или других проблем или уязвимостей", — добавили в Минобороны США.

"МБР шахтного базирования являлись основным элементом триады на протяжении более 60 лет, и замена системы МБР Minuteman III на систему МБР Sentinel не увеличивает риск для Соединенных Штатов", — утверждают в Минобороны.

Напомним, исследователи из некоммерческой организации Future of Life Institute смоделировали предполагаемый ядерный конфликт между США и Россией.

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