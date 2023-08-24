"Что бы ни случилось с ним, российская элита расценит это как акт возмездия": в РФ считают, что Путин убил Пригожина

Вожак "Вагнера" Евгений Пригожин, похоже, мертв. Но его призрак может преследовать российского президента Владимира Путина, осудившего его как предателя.

Об этом пишет Washington Post.

"Очевидная гибель Пригожина во время крушения самолета, пассажиром которого он был, означает, что у Путина уже нет дерзкого соперника. Но предположения об убийстве усилят у некоторых россиян ощущение, что страна вернулась к нестабильности, смешанной с жестокой политикой времен Сталина. Что бы ни случилось с ним, российская элита расценит это как акт возмездия", — сказала российская аналитика Фонда Карнеги Татьяна Станова.

По ее словам, Кремль будет поощрять предположение, что Путин отомстил Пригожину, какими бы ни были факты.

"Путин является главным апостолом возмездия", — сказал директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс в прошлом месяце.

Поэтому россияне допустят, что именно Путин причастен к катастрофе частного самолета.

Если факты подтвердятся, глава Кремля за короткое время укрепит свои позиции. Человека, которого он обвинил в "вооруженном мятеже", нет. Российская оборона держится в Украине. Поэтому Путин у власти держится крепче, чем два месяца назад.

Напомним, президент РФ Владимир Путин впервые высказался о крушении самолета предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина в Тверской области только 24 августа.

Между тем, в Украине сразу же начали шутить о падении самолета Пригожина, мол, российская ПВО работает, когда захочет. Другие дописывали, что это такой "подарок" Украине ко Дню Знамени и Дню Независимости.

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