Что было бы, если бы истребители РФ в Эстонии сбила Европа: версия российского оппозиционера

Михаил Ходорковский

Европа не готова к вооруженному противостоянию с Россией. В частности, чтобы сбивать ее истребители над своей территорией.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью BILD.

По мнению Ходорковского, уничтожение истребителя стало бы следующим этапом эскалации, к которому Европа сейчас не готова. В отличие от президента Турции Эрдогана, европейские лидеры не обладают такой решимостью.

«В данном случае это явно выраженная провокация со стороны Кремля. И эта провокация, в общем-то, достигает своего эффекта, влияя на общественное мнение в европейских странах. Но Европе придется принять решение о том, что она должна уметь защищать себя без Америки. На сегодняшний день это решение хоть и принято, но имплементируется крайне медленно», — отметил Михаил Ходорковский.

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии. Министерство иностранных дел страны вызвало временного поверенного России для вручения ноты протеста. Глава МИД Маргус Тсахкна назвал этот инцидент «беспрецедентно дерзким». Известно, что три истребителя МиГ-31 летели над Финским заливом и находились там 12 минут.

Тогда Эстония обратилась к НАТО с просьбой о консультациях на основании Статьи 4 Североатлантического договора.

НАТО не планирует немедленно сбивать российские военные самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов. По словам генерального секретаря Альянса Марка Рютте, решения о действиях будут приниматься в режиме реального времени, учитывая, представляет ли самолет реальную угрозу.