Что чувствует человек во время клинической смерти: женщина рассказала, что видела

Клиническая смерть / © Pixabay

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В США 49-летняя жительница Оклахомы Дженна Таннер пережила один из самых опасных типов сердечного приступа, известный как «вдова», и рассказала о своем уникальном опыте выхода из тела во время клинической смерти. Врачи были уверены, что она умрет, но ей удалось выжить и почувствовать необычайное спокойствие.

Об этом пишет издание Mirror.

В марте 2022 года Дженна Таннер, мама троих детей из города Брокен-Эроу, столкнулась с внезапным и чрезвычайно опасным сердечным приступом, который в медицинской терминологии называют «вдова» — один из самых летальных видов остановки сердца. Сначала она списала боль в груди на остатки простуды, которую подхватила от детей, однако острая боль, которую она описывает словами: «казалось, будто на мою грудь села слон,» заставила ее понять серьезность ситуации.

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В течение двух часов Дженна находилась между жизнью и смертью, ее сознание то угасало, то возвращалось, а одна из главных артерий сердца была полностью заблокирована. Хотя телефон находился в другой комнате, женщина смогла доползти до него, позвонить мужу и вызвать скорую помощь, после чего полностью потеряла сознание.

Когда медики прибыли, Дженна уже не дышала. Именно в этот момент она почувствовала, как ее сознание будто покидает тело. «Вдруг я почувствовала, будто плыву сквозь пространство,» — вспоминает женщина. — «Я приближалась к тому, что могла бы описать как туманность — большое облако красочных цветов, которые постоянно менялись и двигались. Все вокруг было наполнено яркими звездами. Я просто спокойно плыла», — рассказала она.

Дженна отмечает, что этот опыт не вызвал страха, наоборот, он был наполнен глубоким спокойствием. «Я не вспоминала плохих моментов жизни, а только думала о связях с людьми и местами, которые имели для меня значение. Это были только приятные воспоминания», — сказала женщина.

Этот тип сердечного приступа называют «вдова» из-за его высокой смертности — выживают лишь 12% пациентов, переживших его вне больницы. Кардиолог Дженны, которая имеет более 20 лет опыта и провела более 4000 операций, призналась: «Я никогда не видела ничего подобного. Даже не представляла, что человек может выжить после такого», — рассказала Дженна.

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Благодаря быстрой реакции служб спасения — медики прибыли менее чем за 13 минут, Дженну удалось стабилизировать и доставить в больницу. Пожарные, участвовавшие в спасении, получили награду, а сама женщина была приглашена на праздничный банкет в их честь.

После операции по установке сердечного насоса и стента Дженна провела в больнице 10 дней, из них 6 в реанимации. Поразительно, но она смогла самостоятельно ходить, даже не нуждаясь в запланированной реабилитации.

В то же время путь восстановления был тяжелым: Дженна начала принимать 13 медикаментов, набрала 18 килограммов, которые позже сбросила, и боролась с посттравматическим синдромом. Она сейчас работает над книгой, где подробно описывает свой опыт близости к смерти и как он изменил ее жизнь.

«Жизнь сейчас действительно прекрасна, к счастью,» — говорит Дженна, — «Почти потеряв ее, я по-настоящему осознала, сколько еще в ней стоит ценить».

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Греции женщина, пережила клиническую смерть продолжительностью две минуты, после чего ее удалось реанимировать. По словам женщины, за это короткое, но критическое время она пережила чрезвычайные, потрясающие ощущения.