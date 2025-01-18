Что делать, если принудительно удерживают в ТЦК: ответ юристов

Юристы объяснили, в каких условиях военнообязанные могут быть задержаны для мобилизации, а также как защитить свои права в такой ситуации.

В Украине в некоторых случаях работники территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки осуществляют принудительное задержание мужчин и доставку их на призыв на военную службу.

Юристы разъяснили, при каких обстоятельствах принудительное задержание возможно и какие действия должен предпринять военнообязанный в такой ситуации.

Специалисты подчеркнули, что в Украине действует военное положение и мобилизация, что означает обязательную мобилизацию для военнообязанных мужчин, если нет оснований для отсрочки.

Задержание районным ТЦК и СП осуществляется в случаях нарушения правил военного учета, таких как уклонение от призыва или отсутствие военно-учетных документов. Законность задержания зафиксирована в статье 262 КУоАП, когда нарушение подтверждено, и задержание выполняется полицией.

Работники ТЦК не имеют права на принудительное содержание военнообязанных, поскольку их функции ограничиваются учетом и призывом на военную службу. Если военнообязанный отказывается от прохождения ВЛК или призыва, он может написать письменный отказ и потребовать увольнения.

В случае незаконного задержания следует обращаться в полицию с заявлением о лишении свободы. Военнообязанные должны исполнять обязанности или могут быть привлечены к уголовной ответственности за уклонение.

Напомним, в Украине некоторые военнообязанные имеют право на отсрочку от мобилизации. Например, мужчина, имеющий отца или мать с инвалидностью III группы, может получить отсрочку при определенных условиях.

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