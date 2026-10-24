Что делать Украине без поддержки Трампа и Маска: The Independent назвало единственный выход

Украине нужна альтернатива Starlink / © Associated Press

Реклама

После спора вокруг ограничений Starlink и военной системы Starshield Украине больше не стоит полагаться исключительно на спутниковые системы связи, доступ к которым зависит от решений американских властей и владельца SpaceX Илона Маска.

Об этом говорится в редакционной статье The Independent.

Реклама

Почему Украине нужны альтернативы Starlink

В середине октября украинские военные столкнулись с ограничениями работы спутниковой связи на высоких скоростях. Это усложнило использование беспилотников и передачи данных во время боевых операций. Впоследствии Дональд Трамп заявил, что Илон Маск восстановил доступ Украины к системе, однако украинская сторона сообщала о перебоях и неопределенности по полной отмене ограничений.

Реклама

Редакция The Independent считает, что этот случай обнажил стратегическую проблему: критически важная для обороны связь зависит от компании, решения которой могут изменяться под влиянием политических обстоятельств. В газете подчеркивают, что спутниковые системы нужны не только Украине, но и безопасности Запада в целом.

«Такая жизненно важная для безопасности Запада система, как Starshield, не может находиться под контролем и использоваться за прихотью одного человека — даже если это самый богатый человек планеты», — говорится в редакционной статье.

Что предлагают делать Европе

По мнению редакции, европейские страны вместе с Украиной должны ускорить разработку и внедрение альтернатив Starlink и Starshield. Это потребует значительных финансовых вложений и технологических усилий, однако позволит снизить зависимость от одного поставщика спутниковой связи.

В издании отмечают, что Украина быстро развивает свои военные технологии, но европейские страны продвигаются медленнее, чем нужно. Поэтому редакция призывает европейских союзников активнее координировать усилия и создавать системы, которые смогут обеспечивать потребности украинской армии независимо от решений Вашингтона.

Реклама

В то же время, газета не утверждает, что американские технологии уже полностью недоступны Украине. Ее главный аргумент состоит в том, что даже после возобновления работы связи стратегическая зависимость остается риском, который следует устранить.

Starlink для Украины — последние новости

24 октября министр обороны Украины Евгений Хмара подтвердил, что скорость спутниковой связи Starlink для Сил обороны снова превысила 400 км/ч. По его словам, связь стабильна, что имеет особое значение для работы беспилотников, логистики и коммуникации военных.

Накануне украинская сторона сообщала о перебоях на высоких скоростях, из-за которых использование спутниковой сети на фронте было затруднено. Восстановление показателей явилось важным шагом, однако вопрос зависимости от одного поставщика остался открытым.

Проблема состоит в том, что спутниковая связь стала критически важной для украинской обороны, а решения по доступу к нему зависят от SpaceX и ее владельца Илона Маска. Именно поэтому Украина и европейские союзники ищут резервные решения.

Реклама

Среди возможных альтернатив рассматривают европейскую сеть OneWeb и спутниковый проект Amazon Leo, хотя быстро воспроизвести масштаб и технические возможности Starlink им будет сложно. Потребность в таких системах обострили октябрьские ограничения, повлиявшие на работу беспилотников и связь на фронте. Поиск альтернатив Starlink стал не просто технологической задачей, а вопросом долгосрочной безопасности Украины.

Развитие собственных и европейских систем потребует средств, времени и согласованных решений, однако именно эта редакция The Independent считает необходимым шагом, чтобы будущая работа украинской армии не зависела от решений отдельной компании или политических обстоятельств в США. Даже если доступ к Starlink остается стабильным, резервные каналы связи могут стать важной гарантией непрерывной работы сил обороны.

Новости партнеров