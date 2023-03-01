Что ест президент США Байден с супругой в ресторанах: Сеть взорвалась обсуждениями

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден недавно ужинали в Вашингтоне в популярном местном ресторане Red Hen. Президентские супруги заказали салат из цикория, жареный хлеб с маслом и две порции ригатони (разновидность итальянской пасты). Впрочем, пользователей Сети напрягало не то, что они ели.

Об этом пишет Yahoo.

Байдены, как известно, поклонники пасты с красным соусом. Но сам факт того, что и Джо Байден и его жена Джилл заказали одно и то же блюдо, вызвал в Сети активные обсуждения.

Многие раскритиковали их за это, называя выбор Байденов "бессмысленным". Пользователи считают, что заказать идентичные блюда – значит лишить себя шанса на максимальную дегустацию меню.

"Весь смысл состоит в том, чтобы пойти поесть, чтобы попробовать как можно больше вещей", — говорит Ханна Мэдден, 24-летняя жительница Вашингтона.

Все это стало неожиданностью для шеф-повара и владельца заведения Майкла Фридмана. Часто рестораны становятся более популярными после столь высокопоставленного визита, но он не ожидал, что обсуждения будут столь оживленными.

"Это такая честь иметь президентский визит, но смешно, что из этого вышло вот что. Это увлекательная тема, которую люди решили подхватить, и я просто наслаждаюсь шуткой", - говорит он.

Фридман работает в ресторанном бизнесе достаточно долго, чтобы видеть все виды общих заказов. По его словам, они с женой часто заказывают разные блюда, но не из-за "грандиозной стратегии". Он просто более авантюрный посетитель.

"Я тот парень, который заказывает субпродукты, а он берет лосось", — объяснил он.

Также читайте С насыщенным макияжем и в платье в китайском стиле: Джилл Байден на мероприятии в Белом доме

Издание отмечает, что открытость пар к совместному использованию посуды и совместной дегустации блюд довольно популярна. В то же время некоторые могут относиться к заказу в ресторане как к "боевому плану", стратегически обдумывая свой общий выбор, чтобы максимизировать разнообразие.

Есть те, кто совсем не на одной волне. Возможны ситуации, когда один партнер делится, а другой нет. Кристин Гвинн, 31-летняя юрист из Мэриленда, придерживается более ситуативного подхода к решению. Она и ее муж имеют негласные "мягкие рекомендации" не заказывать одно и то же — по крайней мере, большую часть времени.

"Если это наш первый визит в ресторан, я бы хотела попробовать больше вещей", — сказала она, и продолжила, — "Но для второго или третьего визита я не против, если есть что-то, что мы считали действительно вкусным, и если кто-то из нас будет унывать, что мы не съели всего этого".

Не все пары такие, сказала тренер из знакомств Дамона Хоффман. Обед грозит конфликтом, заметила она, будь то вопрос о том, чтобы заказать то же, или разные взгляды на общее питание.

68-летний профессор из Торонто сказал, что он с женой вел один и тот же разговор в течение последних 40 лет во время посещений ресторана.

"Это никогда не подводит — мы садимся, и ее первый комментарий: "Я закажу это, а ты можешь заказать то", а я говорю: "Подожди, я еще даже не посмотрел на меню!", — говорит мужчина и добавляет, что только за годы привык и лишь редко настаивает на том, чтобы выбрать собственное блюдо, независимо от того, что хочет жена.

Напомним, президент Джо Байден подтвердил свое намерение баллотироваться на второй срок в интервью ведущему телеканалу ABC News Дэвиду Мьюру. Хотя Байден снова заявил, что намерен баллотироваться, он также намекнул, что это объявление может быть далеко.