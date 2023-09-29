Что это может быть: на трех континентах нашли таинственные "волшебные круги" (фото)

Есть доказательства того, что "волшебные круги" гораздо более распространены, чем считалось ранее.

В 15 странах мира обнаружили таинственные "волшебные круги". Кое-кто говорит, что это знаки инопланетян, механизмы Тьюринга или даже наслоение термитов.

Об этом пишет издание Ifl Science.

С помощью спутниковых изображений и моделей на основе искусственного интеллекта в 263 местах на трех континентах были найдены "волшебные круги". В частности, в Намибии, Западной Австралии, Сахаре, Мадагаскаре, в Юго-Западной Азии и Центральной Австралии.

Мануэль Дельгадо-Бакеризо, соавтор исследования объяснил, что есть доказательства того, что "волшебные круги" гораздо более распространены, чем считалось ранее.

"Это впервые позволило нам глобально понять факторы, влияющие на их распространение", – подчеркнул ученый.

Условия для их образования достаточно схожи: в почве с низким содержанием азота и в районах со средним количеством осадков менее 200 миллиметров в год.

"В дополнение к этим факторам наличие специфических биологических элементов (термитников) в определенных регионах также играет роль в наличии этих моделей", — подчеркивают ученые.

Исследование показало, что развитие растительности в регионах с "волшебными кругами" гораздо больше и стабильнее, чем в регионах без них.

"Эти результаты дают первые эмпирические доказательства повышения стабильности и продуктивности "волшебных кругов". Вероятно, загадочные круги могут улучшить свойства экосистем, связанных со стабильным выращиванием различных видов растений", — добавляет профессор из Университета Аликанте Фернандо Т. Местре.

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