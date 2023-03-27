"Что это происходит здесь? Какой ужас!": жителей Москвы испугала "черная метка" в небе после взрыва (видео, фото)

В понедельник, 27 марта, жители Москвы услышали взрыв, после чего в небе увидели черное дымовое кольцо, которое двигалось. Это очень испугало их.

Ответные видео и фото непуганые жители Москвы начали публиковать в социальных сетях.

По их словам, после обеда 27 марта в одном из районов Москвы раздался взрыв. На одном из видео слышно, как женщина не понимает, что происходит в столице России. Она говорит : "Что это происходит здесь? Ужас какой!".

Однако впоследствии россиян успокоили. Мол это, вероятнее всего, просто резко вырвавшийся из трубы дым, не рассеявшись в атмосфере, дрейфует по небу и напоминает окно или портал.

В Москве неспокойно

Пропагандистские каналы начали оповещать, чтобы граждане России сложили тревожный чемодан, и рассказали, что туда должно входить. По словам одного из журналистов, сейчас в РФ действительно наступили "очень неспокойные времена", поэтому призвал прислушиваться к их советам.

Добавим, в субботу, 25 марта, в российском городе Воскресенск под Москвой вспыхнул пожар на крупнейшем металлургическом заводе России "Фрегат".

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