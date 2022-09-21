Что говорил Байден в Генассамблее ООН об Украине и России: основные тезисы

Президент США Джо Байден выступил на Генассамблее ООН. Значительную часть своей речи глава Белого дома посвятил Украине и агрессии.

ТСН.ua собрал главные тезисы выступления Байдена.

Нарушение устава ООН Россией

"Говорим откровенно. Постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций вторгся к своему соседу, попытался стереть суверенное государство с карты. Россия беззастенчиво нарушила основные принципы Устава Организации Объединенных Наций", — сказал Байден.

"Россия набирает еще больше солдат и пытается организовать фейковый референдум – это непосредственное нарушение хартии ООН. Весь мир должен увидеть эти преступления. Никто не угрожал России и никто, кроме нее, не искал этого конфликта. Мы пытались избежать его", — подчеркнул он.

По словам американского лидера, если обойти вниманием агрессию РФ, то под угрозой окажется все, что защищает ООН.

Война должна закончиться на "справедливых условиях"

Война между Россией и Украиной должна завершиться на справедливых условиях. И только Москва мешает этому, заявил Байден.

"Вы не можете захватить территорию другой страны силой. Единственная страна, которая стоит на этом пути – это Россия", — сказал он.

Ядерный шантаж Путина

Джо Байден раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за ядерные угрозы Украине и миру.

"Сегодня снова Путин угрожает ядерной войной Европе. Это грубое нарушение договора нераспространения (ядерного оружия – Ред.). Теперь Россия призывает новых солдат в свои ряды, чтобы участвовать в этом сражении", — заявил он.

Байден подчеркнул, что ядерная война никогда не может быть выиграна.

"У вас должна от этого остывать кровь"

Джо Байден заявил, что целью войны России является полное уничтожение украинской государственности и массовые убийства украинцев.

Он отметил, что у мировых лидеров должна остыть кровь от ужасов, которые россияне сейчас совершают в Украине.

"Эта война связана с прекращением права Украины на существование как государства и права украинцев на существование как народа. Кем бы вы ни были, где бы вы ни жили, во что бы вы ни верили — от этого должна остывать у вас кровь", – отметил президент США.

Глава Белого дома напомнил, что именно для этой цели российская армия бомбит школы, вокзалы, больницы и центры украинской истории и культуры. В частности, он рассказал, что в Изюме в Харьковской области обнаружили массовое захоронение людей, убитых оккупантами.

Помощь Украине

Байден заявил, что Украина имеет такие же права, как и любая суверенная нация. Соединенные Штаты будут солидарны с Украиной в противостоянии агрессии России. По его словам, каждый в ООН должен быть твердым и непоколебимым в своей решимости.

Зерно

Президент США обратил внимание, что Путин и его режим пытаются возложить вину за мировой продовольственный кризис на Украину и антироссийские санкции.

"Наши санкции позволяют России экспортировать продовольствие и удобрения. Никаких ограничений", — сказал Байден и добавил, что Кремль использует энергетику и продовольствие, как оружие, что недопустимо.

Он призвал продлить соглашения об экспорте зерна из украинских портов.

Расширение Совбеза ООН

В своем выступлении глава Белого дома заявил также, что поддерживает расширение количества постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

По его словам, речь идет о некоторых странах Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Члены Совета Безопасности ООН должны постоянно поддерживать и защищать Устав ООН и воздерживаться от применения вето за исключением редких, чрезвычайных ситуаций, с тем чтобы Совбез не терял доверия и был действенным", — сказал Байден.

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