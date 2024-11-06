Что говорил Трамп об Украине, войне и Зеленском: скандальные заявления политика

Дональд Трамп объявил себя президентом и сделал важные заявления. Громкие лозунги провозглашал Трамп и на протяжении всей предвыборной кампании. Давайте вспомним, что одиозный политик говорил об Украине и русской войне.

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Трамп победил?

Дональд Трамп, республиканский кандидат на пост президента США, завоевал лидерство во всех ключевых штатах на выборах и, по предварительным прогнозам, обеспечил необходимые 270 голосов выборщиков, обойдя кандидатку от демократов Камала Гаррис. Об этом говорится на страницах The Hill.

"Став первым президентом за более 120 лет, который потерял Белый дом, а затем вернулся и снова выиграл, после президента Гровера Кливленда в 1892 году"

Сам Трамп и его штаб уже празднуют победу. Одиозный политик даже выступил с первым заявлением, где сказал, что вернет Америке золотую эру.

Трамп об Украине и войне

В свое время Трамп успел сделать много заявлений об Украине, в частности, о российско-украинской войне. Но начнем с того, что Трамп говорил сам о себе, правда, ссылаясь на другого президента.

Также еще в преддверии полномасштабного вторжения республиканец Дональд Трамп выражал восхищение российским диктатором Владимиром Путиным, когда тот принял решение о признании так называемых Л/ДНР, назвав это "гениальным" шагом.

"Вчера я включил телевизор и сказал: Это гениально! Путин объявляет большую часть Украины независимой"

Республиканец тогда заявил, что решение главы Кремля стало "сильнейшей миротворческой силой".

"Следовательно, Путин сейчас называет большой кусок Украины "независимым". Насколько же разумно это! Он намерен идти туда и стать миротворцем. Это сильнейшая миротворческая сила, которую я когда-либо видел. Этот парень очень сообразительный. Я очень хорошо его знаю". Очень, очень хорошо"

А уже на этапе предвыборной гонки-2024 за президентское кресло Трамп заявит, что Путин никогда бы не напал на Украину, будь он президентом. Еще Трамп утверждал, что останавливал войны телефонными звонками.

Также Трамп говорил и о том, что оба президента, как Зеленский, так и Путин, его "уважают", а сам Трамп хорошо знает как украинского, так и российского лидеров, и что с последним у него хорошие отношения.

Несмотря на такие комплементарные заявления, Трамп высказывался о Зеленском и довольно остро. Называл лучшим продавцом, имея в виду, что украинский лидер получает от США военную и финансовую помощь для Украины. Хотя, может быть, это был комплимент в сторону украинского президента?

Однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину республиканец изменил свое отношение к действиям Путина и России в целом. В своих публичных выступлениях, когда Трамп говорил об Украине, он подчеркивал, что войны между странами не было бы, продолжай возглавлять Белый дом. Кроме того, на одном из митингов Трамп обвинил демократов Джо Байдена и Камалу Гаррис в том, что из-за их решений цитирую: "Украина больше не существует". Затем он заявил, что "урегулирует войну в Украине" и "положит конец хаосу на Ближнем Востоке", поскольку мир "очень близок к Третьей мировой войне".

"Байден и Камала втянули нас в войну в Украине, и теперь они не могут нас оттуда вывести. Не могут. Я наблюдал за ним: "Мы выйдем-выйдем-выйдем". Он говорит это уже три года"

В то же время на дебатах с президентом США Джо Байденом Трамп говорил, что не считает приемлемыми условия Путина по миру. Также республиканец заявлял, что в разговоре с Путиным якобы угрожал ударом по Москве, если Россия "уйдет на Украину". Сам Путин отмечал, что "не помнит такого разговора". Отдельного внимания заслуживают упоминания Трампа о роли Соединенных Штатов в поддержке Киева. Как сам республиканец, так и его союзники в прошлом были недовольны тем, сколько США тратят на помощь Украине. В то же время они утверждали, что европейские страны должны взять на себя большую часть этого бремени. Примечательно, что одиозный политик и бизнесмен Трамп неоднократно обвинял Байдена в войне в Украине, уверял, что ресурсы заканчиваются и в очередной раз подчеркивал, что только он может остановить войну.

В интервью Fox News в июле 2023 Трамп отметил, что попытается подтолкнуть президента России Путина к переговорам, угрожая открыть каналы помощи для Украины. И наоборот, он заявил, что будет оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, угрожая прекратить оказание помощи.

"Я бы сказал Зеленскому: "Довольно. Вы должны заключить соглашение". Я бы сказал Путину: "Если вы не заключите соглашение, мы дадим Зеленскому многое. Мы дадим Украине больше, чем они когда-либо получали, если придется. Я заключу сделку за один день. За один день».

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что войну России против Украины необходимо завершить путём "справедливого соглашения". Об этом сообщает The Guardian. По словам Трампа, в контексте войны России против Украины он хочет "справедливого соглашения для всех". Он также отметил, что "многому научился" на встрече с Зеленским. А 24 сентября 2024 года Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходимо выйти из войны в Украине и обещает это сделать в случае своей победы на выборах. По его словам, вице-президент Камала Гаррис и президент Джо Байден не имеют плана, как остановить войну.

"Байден и Камала втянули нас в эту войну в Украине, и теперь они не могут нас оттуда вытащить. Я думаю, что мы застрянем в этой войне, если я не буду президентом. Я это сделаю. Я проведу переговоры, я выйду оттуда. Мы должны выйти. Байден говорит: "Мы не пойдем, пока не победим".

В интервью The Wall Street Journal он заявил, что в разговоре с Путиным угрожал ему ударить по центру Москвы за преследование Украины. В других заявлениях Трамп обвинял и Владимира Зеленского, что украинский президент не должен был разрешить этой войне начаться. Как пишет Financial Times, ссылаясь на советников Трампа, он предлагает заморозить войну, создав автономные регионы с обеих сторон демилитаризованной зоны, и заставить Украину отказаться от членства в НАТО. Иначе Киев якобы проигрывает войну. Поэтому, по мнению советников Трампа, Украина должна пойти цитирую: "переосмысления неудачных Минских договоренностей" и ждать, пока Путин уйдет". На самом деле, это не какой-то новый план, о котором Украина раньше не слышала. В середине сентября в одном из подкастов Джей Ди Венс публично рассказал о "мирном плане Трампа": Украина останется независимым государством, а Россия получит гарантии нейтральности Украины, которая не будет вступать в НАТО., предложения и инициативы не учитывают ответ на главный вопрос: захочет ли Кремль замораживать войну, если при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана он может иметь инициативу на поле боя?

Как видим, на протяжении всей предвыборной кампании Трамп делал достаточно неоднозначные заявления по Украине и российской войне. Также от американского политика мы неоднократно слышали фразы о том, что в случае победы на выборах в США он сможет урегулировать конфликт "за 24 часа" еще до того момента, как станет президентом после инаугурации. И вот еще одно громкое заявление Трампа уже после того, как он и его штаб начали праздновать победу в выборах президента США-2024.

"Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войны"

Однако официального результата выборов еще нет – подсчеты продолжаются. Решение об избрании 47 президента США коллегия избирателей утвердит в декабре 2024 года. Официальная инаугурация намечена на 20 января 2025 года. К этому моменту в Белом доме будет проходить передача власти. Примечательно, что президент Украины уже поздравил Трампа с победой и выразил надежду на то, что под руководством Трампа Штаты продолжат дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины.

"Приветствую Дональда Трампа с поразительной победой на выборах! Вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность президента Трампа к подходу через силу" в глобальных делах. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".

Зеленский добавил, что ожидает эпоху сильных Штатов под руководством Трампа и рассчитывает на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины.

Цитата: "Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина как одно из сильнейших военных государств Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников".

Он также добавил, что с нетерпением ждет возможности лично приветствовать Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с США.

К слову, по мнению заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, результаты выбрал 47-го президента в США свидетельствуют, что Украина должна научиться наконец-то рассчитывать на собственные силы. В частности, при подготовке к тяжелой зиме.

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