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Что говорить, встретив солдата ВСУ: в Сети появилась "инструкция" для жителей Курской области

Что говорить, встретив солдата ВСУ: в Сети появилась "инструкция" для жителей Курской области

Мемы о ситуации в Курской области

Ролик вызвал бурную реакцию Сети.

Жителям Курщины подсказали, как правильно разговаривать с солдатами ВСУ. Украинский журналист пошутил, что "инструкция" уже распространилась российскими телеграмм-каналами.

Кадры опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Интересно, что на старом видео присутствует террорист Игорь Гиркин. Человек, сидящий рядом, произносит: "Я украинец! И даже хохол"

"В российских пабликах массово распространяется инструкция для жителей Курской области: что надо говорить прежде всего, когда встретил украинского воина-освободителя", – в шутку подписал ролик журналист.

Журналист пошутил об "инструкции" для жителей Курщины, встретивших солдата ВСУ

Журналист пошутил об "инструкции" для жителей Курщины, встретивших солдата ВСУ

Ранее историю "подвига" российских войск на КПП "Суджа" описала Z-блогерша Анастасия Кашеварова. Она говорит, что оккупанты "сражались до последнего патрона".

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