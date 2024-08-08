Что говорить, встретив солдата ВСУ: в Сети появилась "инструкция" для жителей Курской области

Жителям Курщины подсказали, как правильно разговаривать с солдатами ВСУ. Украинский журналист пошутил, что "инструкция" уже распространилась российскими телеграмм-каналами.

Кадры опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Интересно, что на старом видео присутствует террорист Игорь Гиркин. Человек, сидящий рядом, произносит: "Я украинец! И даже хохол"

"В российских пабликах массово распространяется инструкция для жителей Курской области: что надо говорить прежде всего, когда встретил украинского воина-освободителя", – в шутку подписал ролик журналист.

Журналист пошутил об "инструкции" для жителей Курщины, встретивших солдата ВСУ

Ранее историю "подвига" российских войск на КПП "Суджа" описала Z-блогерша Анастасия Кашеварова. Она говорит, что оккупанты "сражались до последнего патрона".

Читайте также: