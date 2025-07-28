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Что именно Россия передает Северной Корее: разведка раскрыла не афишированные детали
Россия снабжает Северную Корею оружием, технологиями и помогает строить заводы по производству дронов и снарядов — данные внешней разведки Украины.
Россия передает Северной Корее вооружения, дроны, технологии и даже строит для нее заводы. Военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном активно расширяется.
Такая информация содержится в ответе Службы внешней разведки Украины на запрос LIGA.net.
Россия предоставляет Северной Корее широкий спектр современного вооружения:
танки, артиллерийские системы, беспилотники,
ракетное вооружение (в том числе ракеты для ПВО и баллистические ракеты для подводных лодок),
самолеты МиГ-29, Су-27, вертолеты Ми-8,
системы ПВО.
В технологической сфере Россия предоставляет КНДР доступ к микроэлектронике, ракетным технологиям, газовым турбинам и оборудованию для переработки угля в газ. Кроме того, страна-агрессор поставляет Пхеньяну горючее — бензин и дизель.
Украинская разведка также подтверждает, что РФ помогает Северной Корее в создании новых производственных мощностей — в частности, заводов по производству снарядов и ударных дронов. По имеющейся информации, северокорейские работники проходят стажировку на российских предприятиях, в том числе на дроновом заводе в экономической зоне "Алабуга" (Татарстан), где собирают модифицированные "шахеды".
Напомним, Россия и КНДР, уже много лет тесно сотрудничающие в политической и военной сферах, сделали очередной шаг к укреплению партнерства — между столицами обеих стран возобновлены прямые авиарейсы.