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Что искал российский вертолет над Финляндией: неожиданный инцидент у границы НАТО
Военные Финляндии сообщили о вероятном залете российского вертолета в воздушное пространство страны.
Военные в Финляндии зафиксировали вероятный залет российского вертолета на территорию страны. Максимальная глубина вхождения чужого воздушного судна в небо соседнего государства достигла более четырех километров.
Об этом сообщили в Минобороны Финляндии.
Вертолет РФ мог нарушить воздушное пространство Финляндии
«Российский вертолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии 21 ноября в 12:34 возле Ловийсы. В глубочайшей точке цель находилась на глубине 4,1 км на территории Финляндии», — пишут в оборонном ведомстве.
Как отметил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, появление российской авиации в этом районе, вероятно, произошло из-за спасательных работ или контроля за ситуацией вокруг аварийного грузового корабля в акватории Финского залива.
В то же время в регионе отмечают, что такие случаи в небе лишь обостряют общую обстановку безопасности.
Детали и причины вероятного пересечения воздушных границ страны устанавливают представители финской пограничной охраны.
Напомним, вчера, 21 ноября, дроны атаковали грузовое судно России в Финском заливе. Судно, вероятно, Sparta II, следовало из Санкт-Петербурга в Калининград. Судно после атаки дронов загорелось, получило повреждения и дрейфовало к территориальным водам Финляндии.
Россияне атаковали Польшу ракетами
Напомним, вице-премьер-министр и глава МИД Польши Радослав Сикорский пообещал выразить России «крайнее недовольство» из-за нарушения польского воздушного пространства российскими объектами после подтверждения всех неопровержимых фактов инцидента.
Министр также отметил, что российские провокации, диверсии и нарушения воздушного пространства также фиксируются в Германии, Дании, странах Балтии и Румынии. Сикорский назвал эти действия войной и государственным терроризмом, противоречащим заявлениям Путина, адресованным президенту США.
Отдельно глава польского МИД отметил необходимость внедрения в Польше более точной системы уведомлений о воздушных угрозах на смартфоны по примеру Украины.