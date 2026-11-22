Российский вертолет над Финляндией, фото иллюстративное / © Википедия

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Военные в Финляндии зафиксировали вероятный залет российского вертолета на территорию страны. Максимальная глубина вхождения чужого воздушного судна в небо соседнего государства достигла более четырех километров.

Об этом сообщили в Минобороны Финляндии.

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Вертолет РФ мог нарушить воздушное пространство Финляндии

«Российский вертолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии 21 ноября в 12:34 возле Ловийсы. В глубочайшей точке цель находилась на глубине 4,1 км на территории Финляндии», — пишут в оборонном ведомстве.

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Как отметил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, появление российской авиации в этом районе, вероятно, произошло из-за спасательных работ или контроля за ситуацией вокруг аварийного грузового корабля в акватории Финского залива.

В то же время в регионе отмечают, что такие случаи в небе лишь обостряют общую обстановку безопасности.

Детали и причины вероятного пересечения воздушных границ страны устанавливают представители финской пограничной охраны.

Напомним, вчера, 21 ноября, дроны атаковали грузовое судно России в Финском заливе. Судно, вероятно, Sparta II, следовало из Санкт-Петербурга в Калининград. Судно после атаки дронов загорелось, получило повреждения и дрейфовало к территориальным водам Финляндии.

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Россияне атаковали Польшу ракетами

Напомним, вице-премьер-министр и глава МИД Польши Радослав Сикорский пообещал выразить России «крайнее недовольство» из-за нарушения польского воздушного пространства российскими объектами после подтверждения всех неопровержимых фактов инцидента.

Министр также отметил, что российские провокации, диверсии и нарушения воздушного пространства также фиксируются в Германии, Дании, странах Балтии и Румынии. Сикорский назвал эти действия войной и государственным терроризмом, противоречащим заявлениям Путина, адресованным президенту США.

Отдельно глава польского МИД отметил необходимость внедрения в Польше более точной системы уведомлений о воздушных угрозах на смартфоны по примеру Украины.

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