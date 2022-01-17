Что известно о мужчине, захватившем заложников в синагоге в Техасе

Что известно о мужчине, захватившем заложников в синагоге в Техасе

Байден назвал захват синагоги "террористическим актом".

Подозреваемым, захватившим четырех заложников в синагоге в Колливилле в американском штате Техас, оказался 44-летний гражданин Великобритании Малик Фейсал Акрам.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что мужчину застрелили агенты Федерального бюро расследований, которые ворвались в синагогу для спасения заложников. По данным правоохранителей, других причастных к инциденту нет.

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Тем временем президент США Джо Байден назвал захват синагоги "террористическим актом". По его словам, подозреваемый находился на территории страны всего несколько дней и провел как минимум одну ночь в приюте для бездомных.

Американский лидер отметил, что Акрам имел при себе пистолет, который якобы купил на улице, однако следователи не нашли доказательств того, что у него была взрывчатка.

Раввин Чарли Сайтрон-Уокер, взятый в заложники вместе с тремя посетителями синагоги, 16 января написал в соцсетях, что "благодарен за то, что остался жив".

Он добавил, что ранее вместе с членами своей общины прошел в полицейском управлении Колливилля обучение по стрельбе и курсы безопасности. Раввин призвал другие еврейские общины, религиозные группы и школы пройти аналогичную подготовку.

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"В последний час нашей кризисной ситуации с заложниками боевик становился все более воинственным и угрожающим, — поделился Сайтрон-Уокер. — Без полученных инструкций мы не были бы готовы действовать и бежать, когда ситуация представилась сама собой".

Напомним, что неизвестный взял в заложники раввина и троих посетителей синагоги в Колливилле во время утренней службы в субботу, 15 января, около 10:40 утра по местному времени. Мужчина заявил, что заложил в синагоге несколько бомб.

Переговоры с подозреваемым около десяти часов вели, в частности, ФБР и Департамент общественной безопасности Техаса. Жителей района эвакуировали.

После 17:00 по местному времени один из заложников покинул синагогу. Он не нуждался в медицинской помощи и вскоре воссоединился со своей семьей.

Злоумышленник, со своей стороны, требовал освобождения пакистанского нейробиолога Аафии Сиддики, осужденной за попытку убийства американских военных во время пребывания под стражей в Афганистане. Женщину подозревали в связях с террористической организацией "Аль-Каида".

По словам официальных лиц, он также хотел поговорить с Сиддики, отбывающей наказание в федеральной тюрьме Техаса. Впрочем, группа спасения впоследствии приняла "взвешенное решение" ворваться в синагогу, чтобы освободить заложников и ликвидировать преступника.

Пакистанского нейробиолога с учеными степенями Брандейского университета и Массачусетского технологического института Аафию Сиддики в 2010 году приговорили к 86 годам заключения по обвинению в нападении и стрельбе в сторону офицеров армии США после задержания в Афганистане.