Что известно о падении Ил-76 в Белгородской области: чья это работа и что перевозил самолет

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сейчас выясняет, были ли на борту самолета пленные защитники.

В Белгородской области 24 января разбился российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76. Все находившиеся на борту погибли. По одним данным, самолет мог перевозить ракеты С-300. В то же время, в РФ заявляют, что на борту были украинские военнопленные, но Украина этого пока не подтверждает.

ТСН.ua собрал все, что известно о падении Ил-76.

Падение Ил-76

Сначала о крушении самолета Ил-76 в селе Яблоново Белгородской области сообщили российские Telegram-каналы. Впоследствии же информацию подтвердили и в Минобороны РФ.

"24 января около 11:00 по киевскому времени при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области", — указали в российском Минобороны.

В ведомстве утверждают, что на борту Ил-76 находились якобы 65 украинских пленных, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Отметим, что подтверждения этой информации со стороны Украины не было!

На заявление Минобороны РФ о якобы перевозке пленных отреагировал украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.

"Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации", – говорится в заявлении штаба.

Там подчеркнули, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины для дестабилизации общества.

К месту падения вылетела комиссия ВКС России для установления причин крушения.

В Сети появились фото и видео с места падения Ил-76, на которых видны разбитое судно и его обломки. Кроме того, на видео был зафиксирован момент катастрофы.

Взрыв на месте падения Ил-76/Скриншот

Место падения Ил-76 в Белгородской области/Фото: российские телеграм-каналы

Российский самолет Ил-76 разбился в Белгородской области

Что перевозил Ил-76

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в ВСУ сообщило, что на борту грузового Ил-76 могли быть ракеты для ЗРК С-300, которыми российские войска обстреливают Украину.

А издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Силах обороны сообщило, что самолет Ил-76 был сбит и это – работа ВСУ. Впоследствии издание убрало эту информацию.

По сообщению "Суспильного", в украинском Минобороны пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские силы, поскольку "еще выясняют информацию".

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный близкий к Минобороны источник сообщило, что Ил-76 был сбит на взлете. Собеседник издания не привел других подробностей.

Реакция Кремля на падение Ил-76

Спикер президента РФ Дмитрий Песков пока воздерживается от комментариев по поводу падения Ил-76 в Белгородской области.

"Пока не могу ничего сказать, это достаточно свежая информация, сейчас будем с ней разбираться", – ответил Песков на вопрос, успели ли президенту Владимиру Путину доложить о падении самолета.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков / Фото: Associated Press

В то же время спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и германскому Бундестагу в связи с катастрофой Ил-76, "для того чтобы депутаты наконец прозрели, кого они финансируют".

Россия лжет о пленных на борту Ил-76 – оценка экспертов

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко проанализировал первые фото с места падения Ил-76 и обратил внимание, что на поле нет признаков разбросанных тел. Эксперт назвал фейком заявление Минобороны РФ о якобы перевозке на борту самолета 65 украинских пленных для обмена. Коваленко отметил, что пленных самолетами не перевозят, и обратил внимание на сомнительное заявление россиян, что "на 65 пленных было всего 3 (!!!) сопровождающих!"

"Вместе с экипажем — 74 человека на борту по версии мо рф, но на поле ни одного тела", — отметил аналитик.

Фото с места падения Ил-76 в Белгородской области РФ 24 января/Фото: российские телеграм-каналы

Он также прокомментировал информацию о том, что самолет Ил-76 перевозил ракеты к ЗРК С-300.

"Эту версию подтверждает то, что от самолета после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбрасывало по полю, то есть после падения и удара о землю была еще мощная детонация боекомплекта", — написал Коваленко в Сети.

Характеристики Ил-76

Самолет Ил-76 предназначен для десантирования воздушных десантов, перевозки войск, боевой техники (в том числе средних танков) с расчетами и вооружением, доставки войскам срочных грузов, а также транспортировки раненых и больных.

Ил-76МД / Фото: Украинский милитарный портал

Ил-76 способен транспортировать 167 военных с личным оружием или обеспечить высадку 126 бойцов десантной группы. В двухпалубном варианте самолет может перевозить 245 человек.

На самолетах Ил-76 возможно размещение пушечного вооружения. Внутренняя бомбовая загрузка самолета – до 10 авиабомб ФАБ-500 кг.

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