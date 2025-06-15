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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Что известно о судьбе украинцев в Иране и Израиле: Зеленский рассказал

По словам президента, МИД выясняет данные о гражданах Украины на территории Израиля и Ирана.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Разрушение жилых зданий в результате ракетного удара Ирана в Бат-Яме, центральный Израиль.

Разрушение жилых зданий вследствие ракетного удара Ирана в Бат-Яме, центральный Израиль / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в результате иранского ракетного удара по Израилю погибли пятеро украинцев, в том числе трое детей.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 15 июня.

По его словам, министерство иностранных дел Украины выясняет данные о наших гражданах на территории Израиля, на территории Ирана.

«Я жду доклада. К сожалению, есть погибшие среди украинцев в Израиле — по предварительным данным, пять граждан Украины, из них трое детей. Есть и другие гражданские жертвы. Мои соболезнования всем родным и близким. Надеемся, что угроза пройдет быстрее», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в результате иранского ракетного удара в Израиле, в городе Бат-Ям погибли пятеро украинцев. Среди них — трое детей.

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