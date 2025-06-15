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Что известно о судьбе украинцев в Иране и Израиле: Зеленский рассказал
По словам президента, МИД выясняет данные о гражданах Украины на территории Израиля и Ирана.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в результате иранского ракетного удара по Израилю погибли пятеро украинцев, в том числе трое детей.
Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 15 июня.
По его словам, министерство иностранных дел Украины выясняет данные о наших гражданах на территории Израиля, на территории Ирана.
«Я жду доклада. К сожалению, есть погибшие среди украинцев в Израиле — по предварительным данным, пять граждан Украины, из них трое детей. Есть и другие гражданские жертвы. Мои соболезнования всем родным и близким. Надеемся, что угроза пройдет быстрее», — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что в результате иранского ракетного удара в Израиле, в городе Бат-Ям погибли пятеро украинцев. Среди них — трое детей.