Что известно о судьбе украинцев в Иране и Израиле: Зеленский рассказал

Разрушение жилых зданий вследствие ракетного удара Ирана в Бат-Яме, центральный Израиль / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в результате иранского ракетного удара по Израилю погибли пятеро украинцев, в том числе трое детей.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 15 июня.

По его словам, министерство иностранных дел Украины выясняет данные о наших гражданах на территории Израиля, на территории Ирана.

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«Я жду доклада. К сожалению, есть погибшие среди украинцев в Израиле — по предварительным данным, пять граждан Украины, из них трое детей. Есть и другие гражданские жертвы. Мои соболезнования всем родным и близким. Надеемся, что угроза пройдет быстрее», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в результате иранского ракетного удара в Израиле, в городе Бат-Ям погибли пятеро украинцев. Среди них — трое детей.