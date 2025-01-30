Что известно об украинце, которого депортируют из Словакии из-за "угрозы госпереворота"

Посольство Украины в Словацкой Республике сразу наладило связь задержанного гражданина с его родными.

Дипломаты держат дело украинца, которого из-за "угрозы госпереворота" задержали в Словакии, на особом контроле.

Это говорят в пресс-службе МИД Украины, пишет " РБК-Украина ".

"Министерству иностранных дел Украины известно о задержании в Словакии по обвинению в угрозе национальной безопасности гражданина Украины", — говорится в сообщении.

Известно, что украинец 1966 года рождения в связи со своими родными. Консулы оказывают ему необходимую поддержку. У него есть частный адвокат.

"Настаиваем на необходимости соблюдения словацкой стороной законных прав и интересов гражданина Украины. Посольство Украины в Словацкой Республике уже обратилось в компетентные органы Словакии для выяснения оснований задержания", — добавили в МИД.

Там подчеркнули, что украинские дипломаты держат дело на особом контроле.

Напомним, что 30 января в Словакии задержали украинца из-за якобы "угрозы государственного переворота". Ему грозит депортация.

Посла Словакии в Украине Павела Виздалу вызвали в Министерство иностранных дел. Это произошло в связи с заявлениями Братиславы о якобы "вмешательстве" Украины в дела Словакии.

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