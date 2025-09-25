Что мешает НАТО защититься от дронов — эксперт США раскрыл истинную причину

НАТО не готова к роям дронов / © Associated Press

НАТО не готова противостоять растущим роям беспилотников, которые использует Россия.

Бывший помощник госсекретаря США в администрации Обамы Фрэнк Роуз заявил об этом Daily Express US.

После недавних инцидентов с вторжениями российских дронов в воздушное пространство НАТО бывший чиновник Госдепартамента США заявил, что Альянс «окончательно не готов» противостоять новой тактике, применяемой президентом России Владимиром Путиным, — массовым роям дронов.

Фрэнк Роуз отметил, что хотя Польша и ее союзники отреагировали на дроновую атаку РФ «быстро и эффективно», существуют «проблемы» с готовностью НАТО и США противостоять массированным атакам БПЛА.

США «на шаг сзади»

Эксперт заявил, что США «на шаг позади», когда речь идет о разработке новых технологий, способных противостоять тому, что он назвал «будущим ведением войны, которое мы наблюдаем в реальном времени».

«Это показывает мне, что НАТО не готово эффективно справляться с большими роями дронов. У них просто нет таких возможностей», — сказал Роуз, который во время своей работы в Госдепартаменте участвовал в переговорах по созданию противоракетной обороны в Польше, Румынии и Турции.

«Это то, где Соединенные Штаты буксуют. Мы не вкладываем достаточно средств в решение этой проблемы и не двигаемся достаточно быстро. Эти рои дронов кардинально меняют войну, и мы в США на шаг позади — мы не разрабатываем возможности достаточно быстро, чтобы справиться с этими новыми вызовами», — добавил он.

Противостояние «Ахиллесовой пятки» НАТО

Роуз подчеркнул, что США и НАТО нуждаются в «новых технологиях, которые могут противостоять роям дронов», включая скоординированные атаки. Он также призвал к увеличению количества крылатых, гиперзвуковых и баллистических ракет. По его словам, враги Америки адаптируются и интегрируют атаки дронами с ударами баллистическими, гиперзвуковыми и крылатыми ракетами.

Хотя НАТО имеет 25-летний опыт в области противоракетной обороны, план Eastern Sentry будет эффективным только для ограниченных угроз. Но если Россия, например, запустит 300-400 беспилотников, это станет Ахиллесовой пятой НАТО.

Уроки от Украины

Роуз отметил, что Украина, Израиль и другие страны успешно адаптируются к новой угрозе. Он привел в пример системы Patriot и THAAD, которые демонстрируют высокую эффективность, сбивая более 90% целей.

Однако, как отметил Роуз, существует проблема стоимости: дрон Shahed стоит $65 000–$100 000, тогда как ракета-перехватчик может стоить от 300 000 до 1 миллиона долларов. По его словам, эта ситуация требует разработки новых, более доступных технологий, таких как микроволновка или лазеры.

«Серебряная подкладка» в этой ситуации — то, что Украина смогла «достаточно хорошо» эволюционировать в противостоянии этим атакам, защищая свою инфраструктуру.

«Я надеюсь, что Соединенные Штаты и НАТО изучают, как украинцы развили свои возможности, чтобы победить или хотя бы защититься от некоторых из этих атак», — сказал он, отметив, что бюрократия США препятствует быстрому прогрессу, в отличие от Украины, где «очень мало бюрократии».

«Украинцы видят угрозу, они применяют возможности, развивают их и продолжают развивать», — добавил Роуз.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф предостерег РФ от дальнейших вторжений в воздушное пространство НАТО, заявив, что союзники могут сбить ответный самолет РФ.

Подобные заявления раздаются на фоне разногласий среди членов Альянса относительно скоординированного ответа на растущую эскалацию со стороны Москвы.