Что могло заставить Пригожина остановить поход на Москву: при чем здесь семьи "вагнеровцев"

The Telegraph отмечает, что в составе "Вагнера" было всего 8 000 бойцов вместо заявленных 25 тыс. и наемники потерпели бы поражение при попытке взять российскую столицу.

Остановить наступление на Москву владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина могли заставить угрозы со стороны российских спецслужб нанести вред семьям лидеров "вагнеровцев", но не только это.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные источников в службе безопасности Великобритании.

"Российские спецслужбы угрожали нанести вред семьям лидеров "Вагнера" до того, как Евгений Пригожин прекратил наступление на Москву", – говорится в материале.

Авторы статьи обратили внимание и на то, что по подсчетам, в составе "Вагнера" было всего 8 000 бойцов вместо заявленных 25 тыс. и наемники потерпели бы поражение при любой попытке взять Москву.

Издание также указывает, что президент РФ Владимир Путин теперь попытается ассимилировать бойцов "Вагнера" в регулярную армию и вывести бывших лидеров.

В материале отмечается, что этот анализ открывает тайну того, почему Пригожин прекратил мятеж за несколько часов до прибытия в Москву.

Пока остается лишь предполагать, какое формальное соглашение было заключено между российскими властями и владельцем "Вагнера", если такое было. Так, спикер президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Пригожин отправится в Беларусь в обмен на его помилование по делу о госизмене. Однако сам главарь "вагнеровцев" не комментировал это заявление.

Также остается непонятным, будет ли понижен в должности или уволен министр обороны Сергей Шойгу, как того требовал Пригожин.

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Авторы статьи обращают внимание на воскресное заявление пропагандиста и депутата Госдумы РФ Андрея Гурулева о том, что "нет другого выхода", кроме казни Пригожина и еще одного известного "вагнеровского" деятеля".

Поход Пригожина на Москву: почему он прекратил мятеж

24 июня Пригожин вместе с "вагнеровцами" объявили о "походе на Москву" ради "восстановления справедливости". Ведь накануне владелец частной компании обвинил Минобороны РФ в обстреле тыловых позиций "Вагнера" в Ростове-на-Дону.

Однако уже вечером Пригожин объявил о прекращении мятежа в то время, когда его наемники находились всего в 200 км от Москвы. Аргументировал это тем, что не желает проливать кровь ни одной стороны. В то же время, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что это он договорился с владельцем "Вагнера" о прекращении бунта.

По данным источников медиа, Пригожину могли пообещать в обмен на прекращение бунта уволить Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

По оценкам немецких МИД и Минобороны, Пригожин остановил мятеж, ведь надеялсяся на большую поддержку в России.

По информации издания Meduza, владелец "Вагнера" изменил свое мнение по поводу перспектив похода на Москву, когда заметил отсутствие широкой военной поддержки действий его наемников.

Похожее мнение высказал экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус. Он предположил, что Пригожин прекратил свой бунт, потому что у него "сдали нервы", и восстание не вызвало ожидаемой поддержки.

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