Что может сказать Путин в обращении к россиянам 21 февраля: прогноз британской разведки

Перед годовщиной вторжения Владимир Путин собирается выступить перед Федеральным собранием.

Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к россиянам в канун годовщины вторжения в Украину. Одним из вопросов могут быть выплаты мобилизованным и их семьям.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Андрей Турчак, лидер российской парламентской группы, занимающейся так называемой "специальной военной операцией" в Украине, заявил 16 февраля 2023 года, что группа представила отчет президенту России Путину.

По данным британской разведки, отчет, вероятно, будет охватывать такие вопросы как социальная поддержка мобилизованных и их семей.

"Эта проблема, вероятно, станет более актуальной, если будет место дальнейшей мобилизации (явной или неявной). Путин вполне может затронуть эти вопросы в своем обращении к нации 21 февраля 2023 года", — говорится в сообщении.

Ранее аналитики сообщили, что Владимир Путин вряд ли будет объявлять меры по дальнейшей эскалации войны в Украине, крупные новые российские мобилизационные инициативы или любую другую важную политику в своем запланированном обращении к Федеральному собранию России 21 февраля.

Украинская разведка считает, что, проводя в России ряд официальных мер перед годовщиной войны, Кремль готовит общество к новой волне мобилизации.

Путин нацелился на еще одну страну: что происходит - Ион Табирце

Читайте также: