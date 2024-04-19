Что может случиться с французами в случае победы РФ над Украиной: премьер Атталь озвучил угрозу

Габриэль Атталь заверил, что Франция и дальше будет поддерживать Украину в войне против России.

В случае победы России в войне, цена для французов будет непомерной, а потому – следует в дальнейшем поддерживать Украину.

Об этом премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил в интервью BFMTV в честь 100-дневного пребывания в должности.

Атталь заверил, что Франция и дальше будет поддерживать Украину в войне против России.

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"Если мы будем их (украинцев – ред.) поддерживать, они будут продолжать держаться", – подчеркнул глава французского правительства.

Атталь отметил, что война имеет свою цену, но "победа России над Украиной будет иметь для французов непомерную цену", вспомнив, в частности, продовольственную инфляцию и иммиграцию как потенциальные последствия, которые смогут ощутить французские граждане.

Напомним, французская государственная компания Eurenco, производящая взрывчатые вещества и боеприпасы, значительно увеличивает производственные мощности. В компании обещают, что 80% ее продукции пойдет на нужды Украины, а остальные – для французской армии.