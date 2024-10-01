Что может сорвать способность Кремля продолжать войну в Украине: выводы ISW

Кремлевские чиновники избегают обсуждений увеличения расходов на оборону из-за настороженности по поводу усталости от войны среди населения.

Помешать способности Кремля продолжать войну в Украине могут будущие требования населения России по увеличению социальной сферы и уменьшению финансирования обороны. Президент РФ Владимир Путин должен учитывать стабильность своего режима и внутреннюю поддержку.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российский бюджет будет продолжать поддерживать различные социальные программы, включая кремлевские пронаталистские программы, но неизменное внимание к расходам на оборону, вероятно, повлияет на эффективность и постоянство этих программ.

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На раздел "социальная политика" в российском бюджете-2025 приходится 6,4 трлн руб. (69 млрд долл.). Законопроект предусматривает выделение около 4 трлн руб. (43 млрд долл.) с 2025 по 2027 год на выплаты людям с детьми и около 1,7 трлн руб. (18 млрд долл.) по программе материнского капитала России до 2030 года. В бюджете предусмотрено 1,57 трлн. руб. (16 млрд долл.) на образование, а расходы на здравоохранение составляют 1,86 трлн руб. (20 млрд долл.) в 2025 и 2026 годах. Российское правительство выделило 824 млрд руб. (8,8 млн долл.) на выплату государственных пенсий и 1,36 трлн руб. (14 млрд долл.) на недавно объявленные повышения пенсий.

Российское издание Meduza обратило внимание, что в пресс-релизе российского правительства отмечается финансирование беременных, семей с детьми, национальных проектов и региональной поддержки, но не упоминаются расходы на оборону.

Кремлевские чиновники также подчеркнули социальные расходы, избегая обсуждений увеличения расходов на оборону 29 сентября, когда правительство РФ изначально одобрило проект федерального бюджета. Вероятно, все из-за настороженности Кремля по поводу усталости от войны среди российского населения.

По оценкам аналитиков, длительный высокий уровень расходов на оборону в ближайшие годы во время продолжающейся войны против Украины и военные приготовления к возможному конфликту с НАТО усложнят для Кремля поддержку финансирования социальных программ для населения, таких как повышение пенсий и здравоохранение. Кроме того, увеличение расходов на оборону также повлияет на долгосрочную эффективность усилий РФ использовать финансовые стимулы для повышения рождаемости и преодоления демографического кризиса.

"Требования населения по увеличению социальной сферы и уменьшению финансирования обороны в будущем также могут помешать способности Кремля продолжать войну в Украине, поскольку президент России Владимир Путин должен учитывать стабильность своего режима и внутреннюю поддержку", – считают в ISW.

Напомним, в начале сентября в ISW оценивали, что отказ Кремля полностью перевести общество на военное положение и внутренние информационные операции, направленные на нормализацию войны в обществе, пока смягчают усталость от войны внутри страны.

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