Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Германия является более логичной и уязвимой целью прямого нападения РФ, чем страны Балтии.

Такое мнение выразил директор Института внутренней безопасности Эстонии Эркки Коорт, сообщает Bild.

По его мнению, Германия — это логистический и политический центр НАТО в Европе.

Реклама

«Атака на приграничные регионы (Балтию) без выведения из строя „центра принятия решений“ не имеет стратегического смысла. Нападение на приграничные государства НАТО вызовет немедленный военный ответ. В случае с Германией ситуация более сложная, что дает Москве простор для маневра и дестабилизации. А паралич мощнейшей экономики Европы будет иметь куда большее влияние на мировое сообщество, чем конфликт на периферии Альянса», — отметил он.

Эксперт выделяет три ключевых фактора, которые Россия уже использует для подготовки почвы.

Во-первых, наличие 3,5 млн русскоязычных жителей и сети симпатиков, что создает базу для гибридных операций.

Во-вторых, поддержка сил (например, AfD), выступающих за примирение с Кремлем, размывающее единство общества.

Реклама

В-третьих, несмотря на финансирование, Коорт отмечает, что «деньги не воюют». Главная проблема — нехватка людей и воли к реальному сопротивлению.

Немецкие чиновники подтверждают, что Германия уже находится в состоянии гибридной войны.

Возможное нападение России на НАТО — что известно

Издание Bild со ссылкой на собственные источники в разведке одной из европейских стран сообщало, что Россия может попытаться атаковать Европу в конце 2024 года или начале 2025-го, когда США окажутся «без лидера» и смогут прийти на помощь европейским государствам только после определенной задержки.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа снова «стыкается с военной угрозой, которой не было уже 30 лет», и предупредил о возможности нападения России через пять-восемь лет.

Реклама

Американская разведка сообщала, что Россия не хочет прямого военного конфликта с США и НАТО и будет продолжать асимметричную деятельность, которая, по ее оценкам, не будет пересекать порог военного конфликта в глобальном масштабе.

Некоторые утверждают, что Россия непременно нападет.

Эммануэль Макрон, президент Франции, указал на стремительное перевооружение России. Остальные скептически относятся к тому, что российские амбиции выходят далеко за пределы реки Днепр.

Бывший советник американского президента Дональда Трампа Джон Болтон назвал условия, при которых Россия нападет на НАТО, хотя сейчас Москва не имеет достаточной военной силы для этого. Впрочем, Кремлю чрезвычайно нужен Сувальский коридор, который дал бы сухопутный доступ в Калининградскую область, как это было во времена СССР.