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Во время поездки в Польшу путешественникам следует заранее проверить содержимое чемоданов и ручной клади, ведь часть продуктов запрещено ввозить в Европейский союз даже в минимальных количествах, а на остальные действуют четкие ограничения.

Об этом сообщает ТСН.uaсо ссылкой на данные Пограничной службы Польши, Главного фармацевтического инспектората, Национальной налоговой администрации и Министерства финансов.

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Какие продукты запрещено ввозить в Польшу

Одним из основных запретов по-прежнему является ввоз в Польшу продуктов животного происхождения. В Польшу из Украины нельзя ввозить мясо и мясные продукты, в частности колбасы, сало и паштеты, а также молоко и молочную продукцию. Это правило действует даже в отношении небольших объемов для личного потребления. Поскольку такая пища может быть источником опасных инфекций животных, её придётся выбросить в специальные контейнеры на границе.

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В отношении фруктов, овощей и растений действуют отдельные правила. Как правило, для ввоза фруктов, овощей, растений, саженцев или срезанных цветов требуется фитосанитарный сертификат, подтверждающий отсутствие опасных вредителей и болезней. В отношении некоторых растений могут применяться дополнительные ограничения или полный запрет.

В то же время для ряда продуктов предусмотрены исключения:

пять видов фруктов можно провозить без фитосанитарного сертификата: бананы, кокосы, финики, ананасы и дурианы;

в ЕС разрешено ввозить до 20 кг рыбы или рыбных продуктов на человека (или одну рыбу, если она весит больше). Это касается свежей потрошеной рыбы, а также подготовленной или переработанной рыбной продукции;

можно провезти до 2 кг детского питания , сухого молока для младенцев или специализированных продуктов для медицинских целей. Такая продукция должна быть в заводской упаковке, готовой к употреблению и не требующей охлаждения до момента вскрытия;

Отдельным лимитом до 2 кг разрешено ввозить другие предусмотренные продукты животного происхождения, в частности мед.

Сколько алкоголя и сигарет разрешено везти с собой

Алкоголь и табак разрешается ввозить в Польшу с соблюдением установленных лимитов. Если для спиртных напитков нормы не меняются в зависимости от вида транспорта, то объем разрешенных табачных изделий определяется тем, каким образом человек пересекает границу — по суше, самолетом или по морю. Воспользоваться этими льготными нормами могут только путешественники, которым уже исполнилось 17 лет.

Для лиц старше 17 лет действуют единые ограничения на ввоз алкоголя независимо от выбранного вида транспорта:

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1 литр напитков с содержанием спирта свыше 22% или 2 литра напитков с содержанием спирта до 22%;

дополнительно 4 литра тихого вина;

16 литров пива.

Крепкие спиртные напитки и алкоголь крепостью до 22% разрешается сочетать, но их совокупный объем не должен превышать 100% установленной нормы. В частности, вместо одного литра крепкого алкоголя можно провезти 0,5 литра такого напитка вместе с одним литром алкоголя крепостью до 22%. При этом тихое вино и пиво в этот расчет не включаются — их разрешается ввозить отдельно в пределах установленных лимитов.

Способ пересечения границы влияет, прежде всего, на нормы провоза табачных изделий, где также применяется принцип соразмерности. Путешественник в возрасте от 17 лет имеет право провезти полный лимит одного вида табака или скомбинировать несколько позиций так, чтобы в совокупности они не превышали 100% разрешенной нормы.

При пересечении границы наземным транспортом можно ввезти один из перечисленных вариантов или их пропорциональную комбинацию:

40 сигарет;

20 сигарилл (весом не более 3 г каждая);

10 сигар;

50 граммов курительного табака.

Для авиапассажиров и тех, кто путешествует по морю, установлены лимиты, в пять раз превышающие обычные: они могут провозить 200 сигарет, 100 сигарилл, 50 сигар или 250 граммов табака.

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Для жидкостей для электронных сигарет, новейших табачных изделий и другой никотиносодержащей продукции предусмотрены отдельные количественные ограничения, в пределах которых эти товары освобождаются от уплаты акцизного налога:

жидкости для электронных сигарет : до 10 мл — для наземного транспорта и до 50 мл — для авиа- и морского транспорта;

новейшие табачные изделия: до 8 граммов — для наземного транспорта и до 40 граммов — для авиа- и морского транспорта.

Как перевозить лекарства через границу

Обычные лекарства для личного пользования, не содержащие наркотических и психотропных веществ, можно ввозить в Польшу без специального разрешения — не более пяти самых маленьких упаковок одного наименования. Чтобы на таможне не возникало лишних вопросов, лучше везти лекарства в оригинальной упаковке и иметь рецепт или выписку из медицинской карты, подтверждающую необходимость лечения.

Перед поездкой стоит проверить состав: некоторые успокоительные, снотворные или обезболивающие средства, которые в Украине продаются по обычному рецепту, в Польше могут считаться наркотическими или психотропными, и к ним применяются более строгие правила.

Перед поездкой необходимо оформить специальное разрешение у Главного фармацевтического инспектора Польши (GIF). Этот документ выдается на конкретный лекарственный препарат и на четко определенный курс лечения, причем максимальный срок его действия составляет 30 дней.

Чтобы его получить, необходимо подать заявление вместе с медицинскими справками, подтверждающими необходимость лечения. Заявку следует подавать не позднее чем за 15 дней до выезда, а перед оформлением целесообразно уточнить действующую форму заявки и правила подачи на сайте GIF.

Сколько наличных можно вывезти за границу

Перевозить наличные деньги и другие платежные средства через внешнюю границу Евросоюза без декларирования разрешается только в том случае, если их общая сумма не превышает 10 тысяч евро или эквивалент в другой валюте. Если же человек въезжает в ЕС или выезжает из него с суммой от 10 тысяч евро и более, он должен подать таможенную декларацию. Это требование действует независимо от выбранного вида транспорта и касается каждого путешественника индивидуально.

Под денежными средствами в рамках настоящих правил подразумеваются не только банкноты и монеты, но и:

дорожные чеки, обычные чеки и другие платежные документы на предъявителя;

золотые монеты с содержанием драгоценного металла не менее 90%;

золотые слитки, самородки или глыбы с содержанием золота не менее 99,5%.

Заполнить декларацию можно заранее в электронном виде через польский портал PUESC, однако на границе об этом обязательно нужно сообщить таможенникам и предоставить средства для досмотра.

Какие подарки и товары подлежат декларированию

На вещи, которые турист везет для личных нужд, для семьи или в качестве подарка, распространяются ограничения по стоимости. При въезде в Польшу на автомобиле, автобусе или поезде общая стоимость таких товаров не должна превышать 300 евро, тогда как для пассажиров самолетов и морских судов этот порог составляет 430 евро.

Если стоимость багажа превышает разрешенную сумму, вещи необходимо задекларировать на таможне. В таком случае придется уплатить пошлину, НДС и другие обязательные сборы, а для определенных групп товаров дополнительно действуют специальные ограничения или запреты на ввоз.

В общий лимит стоимости не включаются личные вещи, которыми человек пользуется в пути и планирует забрать обратно, лекарства для личного пользования и топливо в штатном баке автомобиля. Кроме того, на одно транспортное средство разрешается провозить до 10 литров топлива в переносной канистре.

За какие сувениры вас могут задержать на границе

Отдельные ограничения распространяются на сувениры и изделия,изготовленные из редких видов флоры и фауны, находящихся под охраной международной конвенции СИТЕС. Речь идет, в частности, о предметах из слоновой кости, коже определенных видов крокодилов, кораллах, чучелах животных или охотничьих трофеях.

В зависимости от конкретного вида и типа товара для пересечения границы могут потребоваться специальные сертификаты или разрешения, а ввоз некоторых товаров вообще запрещен. Поэтому перед покупкой и транспортировкой подобных вещей следует заранее уточнить требования к их оформлению.

Незаконный ввоз через внешнюю границу ЕС охраняемых видов животных, растений или изделий из них без надлежащих документов наказывается в Польше в соответствии с уголовным законодательством. В зависимости от тяжести нарушения, человеку может грозить лишение свободы на срок от трех месяцев до пяти лет, а сами предметы подлежат изъятию.

Особые нормы действуют также в отношении ввоза в ЕС из третьих стран отдельных категорий культурных ценностей, определённых законодательством:

для археологических находок возрастом более 250 лет необходимо заранее оформить разрешение на ввоз независимо от их оценочной стоимости;

для других предусмотренных регламентом ЕС культурных ценностей, возраст которых превышает 200 лет и таможенная стоимость которых составляет от 18 тысяч евро, требуется декларация импортера.

Нарушение этих правил также влечет за собой ответственность в Польше. В частности, за провоз без разрешения определенных культурных ценностей (например, археологических предметов возрастом более 250 лет) предусмотрен штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет с возможной конфискацией изъятых предметов по решению суда.

Правила для украинцев за рубежом — последние новости

По истечении срока действия Директивы ЕС о временной защите украинские беженцы смогут оставаться в Нидерландах ещё три года на основании переходного разрешения. Им также будет предложена помощь с возвращением домой или переходом на разрешение на работу или обучение.

Также сообщалось, что в Германии с 1 ноября ужесточили условия сдачи языкового экзамена DTZ— финального этапа интеграционных курсов, которые посещают и украинские беженцы. Теперь из-за участившихся случаев мошенничества экзамен не будет засчитан, если хотя бы одна его часть выполнена ненадлежащим образом, поэтому пропустить письменное задание уже не удастся.

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