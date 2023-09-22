Что на самом деле произошло с Рамзаном Кадыровым: в разведке рассказали детали

Между тем, у власти в Чечне полтора месяца сидит другой политик, читайте ᐅновости 1+1 (ТСН.ua).

Слухи о якобы смерти Рамзана Кадырова официально до сих пор не подтверждаются, хотя состояние здоровья лидера Чечни действительно очень тяжелое.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Телеграфу".

"Как и Путин пока не умер, Кадыров — тоже. Его состояние здоровья тяжелое, но он все еще жив", — отметил он.

Ранее в ГУР подтверждали, что недавно Рамзану Кадырову совершили ряд неудачных медицинских вмешательств, а последняя операция была безуспешной (предварительно известно о проблемах с почкой диктатора — ред.).

Кроме того, в ГУР обращали внимание, что значительная часть видеокадров, которые в последнее время распространяются в сети с участием главы Чечни, на самом деле постановочные или несвежие.

На днях появилось видео, на котором сняли Кадырова в больничной палате со своим родственником. Следует отметить, что дата этой записи точно неизвестна, а потому утверждать, что Кадыров сейчас жив и здоров только по нему особо не приходится. Так, в палате на ролике лежал другой Кадыров, а именно дядя чеченского боевика – Магомед Кадыров. Судя по видео, он находился или находится в тяжелом состоянии. Однако, как сообщила пресс-служба диктатора, родственник лидера Чечни якобы уже поправляется.

"Если человек хорошо себя чувствует, то нетрудно запостить нормальное информативное, актуальное видео, которое сняло бы все вопросы. Но они этого не могут снять, потому что проблемы существуют", — отметил Юсов.

Итак, новости об уходе Кадырова могли быть чьей-то ИПСО. Первым же "о смерти" главы Чечни 17 августа вдруг заявил российский оппозиционер Абубакар Янгулбаев, ранее конфликтовавший с чеченским диктатором и разоблачавший его в многочисленных преступлениях.

Еще одним интересным моментом является то, что Кадыров официально ушел в отпуск с 3 августа и "отдыхает" до сих пор, хотя в Украине продолжается война, на которой кадыровцы понесут многочисленные потери. При этом внезапный "отпуск" Кадырова начался через месяц "с хвостиком" после путча Пригожина. Как известно, во время мятежа вагнеровцев карательное подразделение кадырова "Ахмат" странным образом не доехало на подавление вооруженного выступления в Ростове-на-Дону.

В то же время, обязанности главы республики в отсутствие "дон-дона" уже почти полтора месяца исполняет глава чеченского кабмина Муслим Хучиев.

Читайте также: