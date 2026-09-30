Что на самом деле случилось на борту самолета Flydubai: были ли там украинцы-пилоты и кто получил ножевое ранение

Что произошло на борту самолета Flydubai / © pexels.com

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На рассвете, 30 сентября, мог случиться масштабный акт терроризма с участием лайнера компании Flydubai, следовавшего из ОАЭ в Израиль. Во время выполнения рейса из Дубая в Тель-Авив экипаж внезапно передал в эфир международный сигнал тревоги, сигнализирующий о потенциальном захвате судна. В ответ воздушные силы Израиля немедленно подняли в небо истребители для перехвата и сопровождения самолета.

ТСН собрала все, что известно о ситуации по состоянию на данный момент в хронологическом порядке.

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В небе над Иорданией могли захватить самолет: первые подробности

По состоянию на 10:05 известно, что на борту самолета могла произойти потасовка. Самолет приземлился несколько минут назад в Саудовской Аравии. Экипаж воздушного судна передал сигнал о «незаконном вмешательстве», а также известил об общей чрезвычайной ситуации на борту. Впрочем, по данным источников в силах безопасности Израиля, инцидент не связан с захватом самолета — причиной переполоха, вероятнее всего, стала ссора между пилотами.

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Из-за случившегося начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир срочно провел оперативное совещание с высшим командованием. К оценке ситуации привлекли главу ВВС генерал-майора Омера Тишлера, руководителя Оперативного управления генерал-майора Ицика Коэна и начальника разведки генерал-майора Шломи Биндера.

Пока дополнительную информацию не разглашают.

На борту находились 174 пассажира, в том числе 27 детей, и большинство из них — граждане Израиля. Воздушное судно вылетело из международного аэропорта Дубая в 07:05 по местному времени и должно было приземлиться в аэропорту имени Бен-Гуриона около 09:30.

Впрочем, ориентировочно через 1,5 часа после взлета, когда лайнер вошел в воздушное пространство Иордании, бортовой ответчик сначала выдал код 7700 (общая чрезвычайная ситуация), а через мгновение — код 7500, который используют гражданские пилоты в случае незаконного вмешательства в управление или попытки угона.

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Сразу после подачи аварийного сигнала пилоты перешли на ручное управление, развернули лайнер и направили его в сторону Саудовской Аравии, существенно снизив высоту полета. Сначала самолет двигался к югу, после чего сменил курс на запад, продолжая маневрировать в воздушном пространстве Саудовской Аравии.

Необычная ситуация в небе заставила высшее военно-политическое руководство Израиля действовать немедленно. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израэль Кац провели срочные консультации по безопасности. Параллельно Оперативный отдел полиции Израиля приступил к развертыванию совместного командного центра с привлечением всех профильных спецслужб, а все силовые структуры страны были приведены в состояние повышенной готовности.

Представители сектора безопасности призвали воздерживаться от преждевременных выводов, подчеркнув, что подтвержденных данных о захвате лайнера террористами на тот момент не было, но ситуацию усложняло отсутствие связи с экипажем.

«Нет никакой достоверной информации о захвате самолета. Пилот подал сигнал бедствия. Нам не удается установить связь с пилотом, и это вызывает беспокойство», — заявил один из чиновников израильской службы безопасности.

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Комиссар полиции Дэнни Леви также провел оценку обстановки, поскольку силовые ведомства внимательно отслеживали каждое изменение в траектории движения гражданского судна. Со своей стороны, он подчеркнул готовность силовиков к худшему развитию событий.

Израильские истребители сопровождают бортовые силы, пока специалисты и профильные службы пытаются выяснить истинные причины срабатывания кода опасности и отсутствия диалога с кабиной пилотов.

Что случилось в самолете на самом деле: слова очевидцев и позиция властей Израиля

Экстренная посадка пассажирского лайнера Boeing 737 MAX авиакомпании flydubai в Саудовской Аравии чуть не закончилась масштабной трагедией. Самолет выполнял рейс FDB1073 по маршруту Дубай — Тель-Авив, когда на борту началась паника и крики, пишет The Times of Israel.

По данным сервиса отслеживания полетов, через два часа и пятнадцать минут после вылета воздушное судно, находясь над территорией Саудовской Аравии, внезапно вошло в стремительное пике. Лайнер сбросил высоту с 34 000 до примерно 17 000 футов менее чем за минуту, а его скорость выросла с 411 до почти 600 узлов.

После кратковременного выравнивания и подъема до 21650 футов судно снова резко начало терять высоту. В течение следующего часа самолет не мог удерживать постоянную высоту, колеблясь в пределах 15 000 футов, что свидетельствовало о переходе на ручное управление вместо автопилота.

Во время маневрирования у границы Иордании и Саудовской Аравии лайнер развернулся и направил международный сигнал бедствия — код 7700. Затем на борту кратковременно включили код 7500, извещающий о захвате судна или незаконном вмешательстве.

Из-за отсутствия связи с самолетом в Израиле объявили тревогу: подняли в воздух истребители Воздушных сил для перехвата, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху и высшее военное руководство провели срочные консультации. Впоследствии контакт с бортом удалось возобновить, и он успешно приземлился в аэропорту Табука в Саудовской Аравии.

По информации израильского издания Channel 12, ход событий на борту мог быть попыткой умышленной авиакатастрофы. Журналисты отмечают, что на борту оказалась вторая команда пилотов в гражданской одежде. Именно они вместе с пассажирами помешали одному из пилотов захватить штурвал.

Сообщается, что в отношении второго пилота начато расследование по подозрениям в попытке направить лайнер на падение. Издание Walla добавляет, что фигурант расследования является гражданином Омана, именно он напал с ножом на капитана, который оказался гражданином ОАЭ. Информация о драке якобы украинского пилота с российским — не подтвердилась.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что сегодня удалось предотвратить масштабную катастрофу. По его словам, если бы не решительные действия гражданских пилотов и пассажиров, инцидент мог бы обернуться новым терактом масштаба 11 сентября 2001 года или повторением кризиса с заложниками в Энтеббе 1976 года.

Очевидцы о кровавой драке и хаосе

На первых фото из самолета, разлетевшихся в Сети, виден мужчина в окровавленной футболке.

Пассажиры, среди которых находились десятки граждан Израиля, говорили о хаосе, страхе, криках и молитвах на борту. Одна из пассажирок в текстовом сообщении для Channel 12 рассказала о пережитом:

«Мы слышали крики в самолете. Затем они открыли кабину и мы увидели кровь, и кто-то ударил пилота карманным ножом. Были также моменты, когда мы думали, что не выберемся оттуда живыми».

Другая пассажирка, по имени Ноам, в телефонном разговоре с медиа подтвердила критичность ситуации:

«В самолете начались крики пассажиров, которые поняли, что происходит. Мы понимаем, что один из пилотов был ранен ножом, и очень серьезно ранен, и они потеряли контроль над самолетом. Он начал быстро пикировать. Это было очень страшно».

Возвращение пассажиров и реакция авиакомпании

Перевозчик Flydubai подтвердил факт инцидента и сообщил, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Табук.

«Безопасность и благополучие наших пассажиров и экипажа остаются нашим высоким приоритетом. Последующие обновления будут предоставлены по мере поступления дополнительных подтвержденных деталей».

Сейчас решается вопрос эвакуации пассажиров самолета. Несмотря на то, что Flydubai заявил о намерении отправить резервный борт в Табук, власти Израиля ищут возможности направить собственный гражданский или военный самолет, чтобы забрать своих граждан с территории Саудовской Аравии. Официальные расследования событий происшествия продолжаются.

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