Что несет победа пророссийских сил на выборах в Словакии для Украины: прогноз The New York Times

В Словакии на парламентских выборах победила партия SMER-SSD пророссийского лидера Роберта Фицо, набрав почти 23% голосов. Во время предвыборной кампании Фицо пообещал прекратить военную помощь Украине и сделать все возможное для начала мирных переговоров, назвав это одной из приоритетных задач нового правительства.

Об этом пишет The New York Times.

Словакия имеет давние симпатии к РФ и небольшую территорию. Пока неизвестно, какую политику будет строить Фицо, но Словакия является заметной страной в помощи Украины. Они были первыми, кто передал Украине истребители МиГ-29AS.

В Центральной Европе, которая была ядром антироссийских настроений через советское прошлое, сейчас воспринимает российско-украинскую войну с большим безразличием. Партия Фицо получила 23% на выборах в парламенте. В его программу входит остановка военной помощи Украины, социальный консерватизм, национализм, политика против ЛГБТК, а также популистические обещания социальных выплат. Это получило поддержку в малых городах и в сельской местности.

"Износ из войны пока еще ощутимее в Центральной Европе, чем в Западной. Словакия демонстрирует, что угроза у вашей двери не обязательно означает, что вы всей душой поддерживаете Украину", — отметил профессор парижского университета Жак Рупник, он специализируется на странах Восточной и Центральной Европе.

Последние соцопросы Globsec показывают, что 51% словаков считают виновными в войне Запад или Украину. Роберт Фицо умело сыграл в этих настроениях, пишут журналисты. Для этого он принял часть риторики пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана, оправдывающего грубое вторжение РФ.

Журналисты прогнозируют, что давление на Украину по компромиссу с РФ может усиливаться, как со стороны Запада, так и США. К тому же у Киева есть конфликт с Польшей, где тоже должны состояться выборы. Там нет угрозы стать пророссийской страной, но неизвестно, как это повлияет на двусторонние отношения.

Напомним:

На досрочных парламентских выборах в Словакии после подсчета почти всех голосов победила пророссийская партия Smer во главе с экс-премьером Робертом Фицо. Роберт Фицо получил больше голосов на выборах — более полумиллиона. В целом же его партия набрала более 23% голосов.

Проевропейская партия "Прогрессивная Словакия", возглавляемая Михалом Шимечко, заняла второе место с 17% голосов, а на третьем месте — партия Петера Пеллегрини "Голос" — 15%.

Роберт Фицо в предвыборной кампании обещал прекратить военную помощь Украине, критиковал санкции против РФ, призывал к переговорам между странами, выступал против прав ЛГБТ и защищал право страны на вето в ЕС. Его риторика похожа на риторику премьера Венгрии Виктора Орбана.

Нынешнее правительство (Эдуард Гегер) поддерживает Киев. К примеру, в марте 2023 года Словацкая республика поставила на вооружение ВСУ комплексы ПВО С-300 и самолеты МиГ-29. Самой ценной помощью от страны с ограниченным арсеналом являются комплектующие материалы.

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