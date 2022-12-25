Что останавливает Путина и Лукашенко от открытия второго фронта из Беларуси: объяснение оппозиционера

По мнению советника Тихановской, диктаторы боятся, что решение привлечь белорусскую армию к боевым действиям вызовет массовые протесты.

Диктаторы Путин и Лукашенко пока не готовы открывать второй фронт и бросать белорусских военных на войну в Украине, потому что боятся протестов.

Такое мнение высказал белорусский оппозиционер, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, передает FREEДОМ.

"Сейчас для них очень опасно отправлять белорусские войска в Украину, потому что это не поддерживает общество Беларуси, приведет к расколу элит, новым протестам, массовому дезертирству. Это создаст огромный очаг напряжения, в частности для России, оно в этом не заинтересовано", — говорит оппозиционер.

По его мнению, Путин заинтересован в стабильной Беларуси, чтобы и дальше режим Лукашенко мог предоставлять территорию и инфраструктуру, чинить российские танки, а свои танки и боекомплекты поставлять на Донбасс.

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"Сейчас открывать новый фронт, который может обернуться хаосом для Лукашенко и Путина, они, наверное, не готовы. Они ищут другие форматы и варианты давления на Украину и на западные страны. Пугают ядерным оружием. Я думаю, что Путин будет пытаться в ближайшие месяцы накапливать максимально российскую военную технику, живую силу на территории Беларуси, не только оказывая давление на Украину, но и на страны НАТО", — отмечает Вячорка.

Оппозиционер не исключает, что оккупанты могут разместить ядерное оружие на белорусской территории, что изменит расстановку сил и будет огромным давлением на Польшу, Литву, Латвию.

Ранее Франак Вячорка рассказал, что белорусы не прекращают сопротивление режиму самопровозглашенного президента Лукашенко, в отличие от россиян.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что вторжение на территорию стран Балтии со стороны Беларуси не является таким уж фантастическим сценарием.

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