Что поляки действительно думают о вступлении Украины в ЕС и НАТО – исследование

Что поляки думают о вступлении Украины в ЕС?

Реклама

Среди поляков растет скепсис по интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

Как свидетельствуют результаты опроса IBRiS, проведенного по заказу издания Defence24 и инициативы Stand With Ukraine, количество противников вступления Украины в западные институты превысило количество сторонников.

Согласно результатам, только 35% респондентов поддерживают присоединение Украины к ЕС, в то время как 42% выступили против. Похожая ситуация и с НАТО: 37% за, но 42% против.

Реклама

Основными аргументами оппонентов стали опасения по поводу нечестной экономической конкуренции, высокого уровня коррупции в Украине, а также риски эскалации войны в случае ее вступления в НАТО. Эти факторы, по данным социологов, больше всего влияют на изменение общественного мнения.

Несмотря на это, большинство поляков — 52% — считают, что Польша должна и дальше поддерживать Украину на международной арене. Однако 29% респондентов уже выступают против такой поддержки, а 46% считают, что военная помощь Украине должна быть сокращена или полностью прекращена.

Украинцы в Польше: большинство не планирует оставаться навсегда

На этом фоне польская редакция Business Insider обнародовала результаты отдельного исследования, которое проводилось среди находящихся в Польше украинцев. Данные показали, что большинство респондентов не планируют оставаться в Польше на постоянное проживание.

В то же время, более 90% положительно оценивают ситуацию с работой в стране. Тем не менее, постепенно снижается уровень общего позитивного отношения к польскому обществу и государству, что, вероятно, связано с настроениями среди местного населения и напряжением в польско-украинских отношениях.

Реклама

Напомним, что в Польше обновили правила пребывания для иностранцев .