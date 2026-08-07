Что поляки думают о реакции властей на российскую ракету: опрос

Польша / © Unsplash

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Около 40 процентов граждан Польши негативно оценивают действия властей после нарушения воздушного пространства страны российской ракетой во время массированного обстрела Украины на прошлой неделе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией SW Research по заказу издания Onet.

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Ракета РФ в Польше — как отреагировали поляки на действия властей

Ситуация спровоцировала общественную дискуссию по поводу эффективности системы оповещения населения. В частности, Люблинский воевода сообщил, что в 10 из 17 уездов тревога не сработала должным образом.

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В ответ Министерство обороны анонсировало обновление системы оповещения RCB: текстовые сообщения будут отправляться не только во время угрозы, но и после того, как она пройдет. Кроме того, ведомство распространило специальное цифровое руководство по безопасности.

В опросе SW Research респондентам задали вопрос: «Как вы оцениваете эффективность реагирования польского государства на вторжение российской ракеты на нашу территорию 30 июля 2026 года?»

Результаты показали, что 37,8% опрошенных недовольны действиями правительства: 21,2% считают, что власть справилась «очень плохо», а 16,6% — «плохо». В то же время, 27,5% респондентов оценили реакцию положительно. В частности, 9% назвали ее «очень хорошей», 18,5% — «хорошей». Еще 22,8% указали, что удовлетворены ответом «умеренно», а 11,9% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос был проведен 5 августа 2026 методом онлайн-интервьюирования (CAWI) на базе SW Panel. Исследование охватило 803 респондента. Выборка была репрезентативной по полу, возрасту и месту жительства опрошенных.

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Ракета РФ в Польше — последние новости

Напомним, 30 июля на рассвете во время массированной атаки на Украину ракета залетела в Польшу. В Люблинском воеводстве, в 80 километрах от украинской границы, раздавались сирены, а жители сел Туробин и Тарнава слышали взрывы. Утром в поле неподалеку обнаружили огромную воронку.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что целью, вероятнее всего, была не Польша. В то же время он добавил: «Два из объектов нарушили польское воздушное пространство».

Также мы писали, что польские власти слишком вяло реагируют на российскую ракету в своем небе. По мнению политического эксперта Андрея Городницкого, это особенно заметно на фоне жестких заявлений президента Польши Навроцкого и его команды относительно Украины и чествования героев ОУН-УПА.

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