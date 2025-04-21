Что после смерти Папы Римского происходит в Ватикане: онлайн-трансляция

Площадь в Ватикане после смерти Папы Римского

Реклама

После известия о смерти Папы Римского Франциска 21 апреля в Ватикане на площади находятся много людей.

Об этом свидетельствует онлайн-трансляция Vatican News.

Люди собираются на площади Святого Петра в Ватикане после того, как было объявлено о смерти Папы Франциска в понедельник, 21 апреля. Раздаются звуки колоколов. Собираются также представители СМИ с фото- и видеокамерами.

Реклама

На площади расположены сцена, с которой обычно проходят выступления и проповеди, и много стульев перед ней.

Заметим, что теперь в течение 20 дней после смерти понтифика в Сикстинской капелле Ватикана кардиналы голосованием должны определить следующего Папу Римского.

Наступает также девятидневный период траура. По старинной церковной традиции, в соборе Святого Петра будут собираться кардиналы, духовенство, дипломаты и верующие со всего мира на ежедневные богослужения, молебны и официальные церемонии в память о Франциске.

Параллельно будет продолжатся подготовка к выборам нового Папы. Участие смогут взять лишь 138 из 253 кардиналов в возрасте не более 80 лет.

Площадь Святого Петра в Ватикане 21 апреля / © Associated Press

Напомним, ранее ТСН.ua собрал все о том, чем запомнился Папа Римский Франциск и его заявления об Украине.