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Что после смерти Папы Римского происходит в Ватикане: онлайн-трансляция
Колокола на площади Святого Петра извещают о потере. Впереди выборы нового понтифика.
После известия о смерти Папы Римского Франциска 21 апреля в Ватикане на площади находятся много людей.
Об этом свидетельствует онлайн-трансляция Vatican News.
Люди собираются на площади Святого Петра в Ватикане после того, как было объявлено о смерти Папы Франциска в понедельник, 21 апреля. Раздаются звуки колоколов. Собираются также представители СМИ с фото- и видеокамерами.
На площади расположены сцена, с которой обычно проходят выступления и проповеди, и много стульев перед ней.
Заметим, что теперь в течение 20 дней после смерти понтифика в Сикстинской капелле Ватикана кардиналы голосованием должны определить следующего Папу Римского.
Наступает также девятидневный период траура. По старинной церковной традиции, в соборе Святого Петра будут собираться кардиналы, духовенство, дипломаты и верующие со всего мира на ежедневные богослужения, молебны и официальные церемонии в память о Франциске.
Параллельно будет продолжатся подготовка к выборам нового Папы. Участие смогут взять лишь 138 из 253 кардиналов в возрасте не более 80 лет.
Напомним, ранее ТСН.ua собрал все о том, чем запомнился Папа Римский Франциск и его заявления об Украине.