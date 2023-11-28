Что пришлось пережить ребенку в плену у боевиков ХАМАСа: невероятная история спасения Эмили из Израиля

Эта история из Израиля облетела весь мир. Отец, плакавший от счастья и вздохнувший с облегчением, когда узнал, что его дочь мертва, а не попала в плен к ХАМАСу, шокировал всех.

Случилось чудо 8-летняя Эмили из Израиля, чей папа оплакивал свою дочь, вернулась домой живой.

О невероятной истории спасения и маленькой Эмили пришлось пережить в плену, рассказала журналистка Витория Гнатюк в эксклюзивном материале TSN.UA.

Что пришлось пережить Эмили?

"Вы точно помните эту девочку. 8-летняя Эмили из Израиля. Все думали, что ее убили террористы из сектора Газа. В поселение Бери, маленькая Эмили ушла в ночь на 7 октября — именно в ту адскую ночь, когда боевики ХАМАСа готовились убивать", — напоминает хронику событий журналистка.

Это было курортное место недалеко от Мертвого моря. Туда съезжались туристы. Единственное, что не позволяло этому кибуцу быть идеальным – близость к сектору Газа и периодические обстрелы.

Именно этот кибуц и пострадал от хамасовцев больше всего.

Классический израильский кибуц — настоящий зеленый оазис среди каменистой пустыни Фото: kibbutzvisit

Более 100 человек боевики просто без разбора расстреляли, часть захватили в плен. Выжившие рассказывали об издевательствах, которые казалось бы, могут быть только в фильмах ужасов: боевики поджигали дома и ждали, когда люди начнут выбегать во двор, а уж там их безжалостно убивали.

Они грабили и уничтожали все, что могли. К таким зверствам не был готов никто, а к обстрелам привыкли, так что спрятаться всегда было где, поэтому отец не волновался за дочь и уже через несколько часов сильно пожалел, что отпустил Эмили к подружке.

Потом я услышал выстрелы. И было уже слишком поздно. Если бы я знал... Возможно, я бы побежал и забрал ее, ее подругу, мать подруги и привел бы к себе. Но когда я понял, что происходит, было уже слишком поздно”, — рассказал отец девочки.

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Что думал Том?

Двое суток Том ничего не знал о дочери, но и сделать ничего не мог. Кибуц, где он проживал, быстро захватили террористы и выбраться за пределы поселения в живых шансов почти не было. Муж уточнил: дочь воспитывал сам, мать девочки умерла от рака, поэтому он думал о том, чтобы не оставить ребенка сиротой.

"Мне нужно было думать об Эмили. Она уже потеряла мать, я не мог рисковать собой, чтобы она потеряла еще и отца", — сказал он.

Новость о смерти ребенка и реакции отца

Но Том уже понимал, два варианта: либо Эмили уже мертва, либо в плену у боевиков ХАМАСа. И как оказалось первый вариант для него был не самым страшным, так что когда на пороге появилось несколько человек, мужчина понял, с какими новостями к нему пришли. Реакция мужчины на новость о смерти дочери тогда шокировала весь мир.

В heart-wrenching interview на @CNNsitRoom, CNN reporter Clarissa Ward фразы с @WolfBlitzer o grieving other whole received confirmation of the daughter's tragic death during the Hamas attack. Watch: pic.twitter.com/F9Yh3lW5KI — CNN (@CNN) October 12, 2023

Когда он узнал, что дочери больше нет в живых, он вздохнул с облегчением, а смерть своей 8-летней Эмили назвал благословением. Мир уже со временем понял, почему именно такова была реакция.

"Она была мертва. Я знал, что она была не одна, она не была в секторе Газа, она не была в темной комнате, заполненной огромным количеством толкающих друг друга людей. Если вы знаете что-нибудь, что делают с людьми в Газе, То, как там обращаются с людьми, у них нет ни еды, ни воды, они в темных комнатах и находятся в ужасе ежеминутно каждый день и так может длиться месяцами или даже долгие годы. Так что смерть была благословением… Абсолютным благословением", – говорил он.

Новость от военных через несколько недель после "смерти" девочки

Несколько недель Том оплакивал дочь, но 31 октября военные сообщили новость и оказалось, что то, чего Том боялся больше всего – правда. Маленькая Эмили попала в плен в ХАМАС. Об этом в начале ноября сообщила старшая сводная сестра девочки Наталии.

Как удалось уволить Эмили?

Вместе с Эмили в плен ХАМАСа, попала ее подруга и ее мать, у которых девочка осталась в ту страшную ночь. Их поначалу тоже объявили погибшими, но впоследствии обновили данные. Можно лишь предположить, что Эмили спасло то, что у нее есть ирландское гражданство и власти Ирландии пообещали сделать все возможное, чтобы помочь этой семье. Пока продолжались поиски, Наталья в прямом эфире обратилась к своей маленькой сестре и другим заложникам.

Подробности обмена пленными

На днях стало известно, что во время 4-дневного перемирия она была внесена в список на обмен. И вот она вернулась к близким, старшей сводной сестре и своему отцу. Эти кадры не оставляют равнодушным никого.

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Жизнь в плену

В плену девушка провела ровно 50 дней и встретила там свое 9-летие. Сейчас 63-летний Том обещает сделать самую грандиозную вечеринку в честь возвращения своей дочери домой. Он лично встречал дочь поздно ночью вместе с ее сводной сестрой. Родные, говорят Эмили сильно похудела и вымотана, но главное – она жива.

"Мы вернули Эмили из рук террористов Газы. Она сильно похудела на лице и теле, но в целом чувствует себя лучше, чем мы ожидали. Мы все еще боремся. Сейчас мы в больнице, заботимся об Эмили и хотим поблагодарить всех, кто помогал нам и поддерживал все эти 50 дней", — рассказывает Том.

На кого обменяли Эмили?

Что маленькой Эмили пришлось пережить в плену – можно только догадываться. Как выяснилось, девочка входила в число 13 израильтян и четырех граждан Таиланда, которых Израиль обменял на 39 палестинских заключенных. По этому случаю глава правительства Ирландии Лео Варадкар опубликовал пост, в котором заявил, что Эмили "потерялась и нашлась".

"Невинная девушка, которая была потеряна, теперь найдена и возвращена, и наша страна вздохнула с огромным облегчением", — отметил глава.

Скандал вокруг возвращения девочки

Но такие слова разозлили министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, он назвал эти высказывания безнравственными.

"Господин премьер-министр. Похоже, вы потеряли свой моральный компас и нуждаетесь в проверке реальности! Эмили Хэнд не "потерялась", ее похитила террористическая организация", — говорит Коэн.

Напомним, израильские войска на севере Газы подверглись нападению боевиков. Об этом заявил ЦАХАЛ 28 ноября.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВЫ БУДЕТЕ ПЛАКАТЬ: в Израиле отец почувствовал облегчение, когда узнал о смерти дочери

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