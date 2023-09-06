Что происходит с "вагнеровцами" в Беларуси после гибели Пригожина — министр обороны Литвы

Ситуация с наемниками ЧВК "Вагнер" кардинально отличается от той, которая была три недели назад.

После гибели в авиакатастрофе российского военного преступника Евгения Пригожина, руководившего так называемым ЧВК "Вагнер", количество российских наемников из этого вооруженного формирования на территории Беларуси резко уменьшилось.

Об этом в среду, 6 сентября, сообщил на пресс-конференции министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает LRT.

По его словам, происходит "динамический спад" количества "вагнеровцев" на территории соседней Беларуси, которая является государством-сателлитом РФ.

"Они [наемники ЧВК "Вагнер"] расходятся, переезжают на другие территории, кто-то едет в отпуск в Россию или "на отдых" — их перевербуют в другие военные компании", — сказал глава Минобороны Литвы.

В начале августа Литва и Польша заявили, что в Беларуси находится около 4 тысяч "вагнеровцев". В Беларусь они начали переезжать после неудачного путча Пригожина в России.

По словам Анушаускаса, теперь ситуация кардинально отличается от той, которая была три недели назад.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал требования Польши, Латвии, Литвы и Эстонии вывести наемников ППК "Вагнер" с территории страны необоснованными и глупыми.

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