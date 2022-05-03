Что происходит в окружении Путина: начальник украинской разведки рассказал о чистках в ФСБ

Что происходит в окружении Путина: начальник украинской разведки рассказал о чистках в ФСБ

Кирилл Буданов сообщил, на самом ли деле происходят значительные изменения среди военного руководства РФ.

Начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил изменения в военном руководстве в Москве.

В интервью НВ он назвал преувеличением сообщения о массовых арестах внутри ФСБ.

"В определенной степени определенные чистки проведены. Но то, что говорит большинство СМИ, немного преувеличено. В количественном и качественном составе этих чисток. Да, есть очень значительные изменения среди военного руководства, на уровне командующих родов войск, командующих в армии и так далее. Это. не очень публичные люди, и об этом СМИ не сильно пишут", — отметил Буданов.

По его словам, есть определенные изменения и количество арестованных людей в спецслужбах РФ. Например, генерал Сергей Беседа, отвечавший в ФСБ за предоставление оперативной информации по Украине.

"Кстати, история с финансированием (арестованного сопредседателя ОПЗЖ и кума Путина Виктора — Ред.) Медведчука — это связано с ним. Но той картинки, которую хотят все увидеть, нет. Тысячами никого не сажают, к сожалению. Определенные изменения есть — им надо назначить козла отпущения. Вот они и ищут», — добавил Буданов.

Ранее в главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что Россия рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство.

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