Что Путин даст Северной Корее в обмен на солдат: в Белом Доме сделали предположение

Джейк Салливан не исключает, что Москва может помочь Пхеньяну в реализации ядерной программы.

США еще изучают, что именно Россия даст Северной Корее в обмен на участие солдат в войне против Украины.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News.

"Мы не знаем наверняка, и, честно говоря, я думаю, что российский диктатор Владимир Путин не знает наверняка. Я думаю, что он, вероятно, еще не решил, что именно он собирается делать для Северной Кореи в будущем", – сказал Салливан.

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности предположил, что диктатор КНДР Ким Чен Ын ожидает в обмен "нечто значительное, возможно, в виде военной и технологической поддержки со стороны России". Салливан не исключает, что Москва может помочь Пхеньяну в реализации ядерной программы.

"Я не могу точно сказать, что произойдет, но мы уже слышали, как россияне заявили, что на ядерную программу Северной Кореи сегодня следует смотреть иначе, чем пять или 10 лет назад. Итак, беспокойство относительно отношений между Россией и КНДР у обоих направлениям очень реально, и на это должны обратить внимание все страны свободного мира", – подчеркнул представитель Белого дома.

Напомним, Россия планирует привлечь северокорейских солдат для укрепления обороны в Курской и Белгородской областях. Украинские военные считают, что взять их в плен будет сложно.

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