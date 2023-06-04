Что Путин делал во время по Москве и его резиденции: Песков удивил ответом

На вопрос, докладывают ли Путину ночью о подобных атаках по территории РФ, Песков ответил, что "это внутренняя кухня".

Когда неизвестные беспилотники атаковали Москву и область, включая резиденцию российского диктатора, Владимир Путин "активно следил" за событиями.

Об этом рассказал спикер президента страны-агрессорки РФ Дмитрий Песков для одного из пропагандистских телеканалов.

"Это были постоянные доклады, поскольку информация обновлялась очень быстро, это были постоянные перезвоны, ну потом были соответствующие указания главы государства, приказы, и так далее", — ответил Песков на вопрос журналиста, что глава государства делал, когда 30 мая БПЛА активно атаковали Москву и Подмосковье.

Тогда пропагандист уточнил, если подобные атаки происходят ночью, сообщают ли Путину о них и как.

"Это уже внутренняя кухня. Я вам скажу так, что президент такой страны как РФ, он фактически почти круглосуточно на посту", — сказал Песков.

Напомним, в ночь на 30 мая дроны атаковали Москву 30 мая, нанесшие удары в элитных районах Московской области. По мнению аналитиков Интитута изучения войны, таким образом, глава Кремля стремится не раскрывать ограниченные возможности РФ для "ответа" Украине, которой Москва приписывает ответственность за налет БПЛА.

Читайте также: