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Что Путин делал во время по Москве и его резиденции: Песков удивил ответом

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Что Путин делал во время по Москве и его резиденции: Песков удивил ответом

Спикер Путина рассказал, что глава Кремля делал во время атаки на Москву. / Фото: Associated Press

На вопрос, докладывают ли Путину ночью о подобных атаках по территории РФ, Песков ответил, что "это внутренняя кухня".

Когда неизвестные беспилотники атаковали Москву и область, включая резиденцию российского диктатора, Владимир Путин "активно следил" за событиями.

Об этом рассказал спикер президента страны-агрессорки РФ Дмитрий Песков для одного из пропагандистских телеканалов.

"Это были постоянные доклады, поскольку информация обновлялась очень быстро, это были постоянные перезвоны, ну потом были соответствующие указания главы государства, приказы, и так далее", — ответил Песков на вопрос журналиста, что глава государства делал, когда 30 мая БПЛА активно атаковали Москву и Подмосковье.

Тогда пропагандист уточнил, если подобные атаки происходят ночью, сообщают ли Путину о них и как.

"Это уже внутренняя кухня. Я вам скажу так, что президент такой страны как РФ, он фактически почти круглосуточно на посту", — сказал Песков.

Напомним, в ночь на 30 мая дроны атаковали Москву 30 мая, нанесшие удары в элитных районах Московской области. По мнению аналитиков Интитута изучения войны, таким образом, глава Кремля стремится не раскрывать ограниченные возможности РФ для "ответа" Украине, которой Москва приписывает ответственность за налет БПЛА.

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Дата публикации
Просмотры
418
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