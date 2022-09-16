Что Путин сказал о пакете рекомендаций от Ермака — Расмуссена по гарантиям безопасности Украины

Глава Кремля заявил, что он якобы не знаком с украинским проектом по гарантиям безопасности.

Об этом глава Кремля сказал на брифинге на саммите Шанхайской организации сотрудничества, пишут российские средства массовой пропаганды.

"Что еще там придумали киевские власти, я не знаю, у них позиция по каждому вопросу меняется каждый день", — ответил "фюрер".

Напомним, 13 сентября в Офисе президента презентовали документ под названием "Киевский договор безопасности" — рекомендации по предстоящим гарантиям безопасности для Украины. Документ разработала экспертная группа под руководством руководителя ОП Андрея Ермака и эксгенсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

Речь идет о том, что Украине необходимы ресурсы для содержания мощной армии, способной противостоять войскам и другим военизированным формированиям РФ. Также необходимы многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, поставки оружия и помощь союзников с разведданными, совместные учения и интенсивные тренировочные миссии под эгидой ЕС и НАТО.

В основную группу гарантов безопасности Украины должны входить США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

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