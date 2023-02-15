Что Россия готовит в Молдове: Жданов рассказал о "безумных средствах" из РФ для осуществления государственного переворота

Военный эксперт поделился информацией, что Россия спонсирует расшатывание ситуации в Молдове, однако воплотится ли этот план РФ в жизнь?

В интервью ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации в Молдове и вероятности государственного переворота.

"Есть информация, что Россия вложила "безумные средства" для расшатывания ситуации в Молдове. РФ было бы очень выгодно сейчас получить плацдарм в глубине мировой обороны против российской агрессии. Но я не вижу пока путей его претворения в жизнь. Молдова — анклав между Украиной и Румынией. Попасть на территорию Молдовы очень проблематично. Наш глава государства передал президенту Молдовы всю разведывательную информацию о попытках РФ и возможных вариантах действий. Поэтому, думаю, что Молдова либо самостоятельно, либо с помощью своих союзников будет противостоять этим мерам", — отметил Жданов.

По его словам, тех сил и средств, которые сегодня есть в Приднестровье, недостаточно для расшатывания ситуации.

"Я знаю, что в Молдове запретили российские каналы, даже закрывали часть молдавских, которые не признавали агрессию России против Украины. И парламент, и президент там проевропейские. Смена правительства не повлияет на ситуацию. Скорее всего, правительство будет назначено проевропейское. Молдова продолжит" движение в сторону ЕС", — сказал эксперт.

Ранее спикер МИД Молдовы Даниэл Воде ответил, получило ли его государство какие-то сигналы поддержки от Запада из-за информации о возможной агрессии России.

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