Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Бывший премьер Италии Массимо Д’Алема, встретившись с Владимиром Путиным в Пекине, отметил, что российский президент выглядел истощенным и его поддерживали два человека. Эти слова вновь подогрели слухи о состоянии здоровья Путина, которые западные СМИ обсуждают уже не первый год.

Об этом пишет издание il Giornale.

В материале говорится о том, что слухи о состоянии здоровья Владимира Путина периодически вновь появляются в международных СМИ. Рак, болезнь Паркинсона, гормональные синдромы — диагнозы никогда не подтверждены, но активно обсуждаются из-за суровой таинственности Кремля.

Издание сообщает, что не секрет, что президент России, одержимый приватностью, во время зарубежных поездок собирает своими охранниками образцы фекалий и мочи, чтобы избежать любого генетического отслеживания. В 2019 году в Париже видео показало, как он выходил из туалета, сопровождаемый шестью охранниками с чемоданчиком: «ритуал» продолжается до сих пор, даже во время недавнего визита на Аляску, где он встречался с Дональдом Трампом. Для западных разведок клинические данные лидера — настоящая золотая жила.

Массимо Д’Алема для Corriere della Sera в середине сентября встретил Путина в Пекине во время празднования 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Поездка вызвала споры дома из-за фотографий рядом с Ким Чен Ыном, Александром Лукашенко и Масудом Пезешкианом, а также из-за интервью с прозрачным про-китайским тоном. Рассказывая в Риме об этой встрече, бывший премьер отметил, что Путин выглядел очень изможденным и его поддерживали два человека.

il Giornale пишет, что официальные снимки церемонии не показывали явных признаков слабости, но показания Д’Алема снова вызвали сомнения. Между тем из речей других участников также можно сделать выводы: в неофициальном общении с Си Цзиньпином Путин говорил о биотехнологиях, которые делают людей «все моложе», и о будущем, где можно даже «достичь бессмертия». Эти заявления скорее демонстрируют желание выглядеть вечным, чем реальное состояние его здоровья.

Напомним, ранее мы писали о том, что слухи о серьезных физических и психических проблемах президента России циркулируют уже много лет, а его встреча с Трампом снова подогрела подозрения относительно состояния здоровья российского лидера.